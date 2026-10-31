گشایش نمایشگاه حیات وحش اصفهان؛ هنر به خدمت حفاظت از طبیعت آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «حیات وحش اصفهان به روایت تصویر و تندیس» عصر امروز شنبه ۹ آبان ماه به مناسبت گرامیداشت روز ملی محیط‌بان با حضور مریم کرمانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، مهدی سجادی‌زاده رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان و شماری از علاقه‌مندان به هنر و محیط‌زیست در کتابخانه مرکزی شهر اصفهان گشایش یافت.

در این نمایشگاه آثار حسن مقیمی طبیعت پژوه و عکاس حیات وحش و پرویز جباری تندیس‌گر حیات‌وحش به نمایش درآمده است.

تندیس‌گری حیات‌وحش جایگزین مناسب تاکسیدرمی است

در مراسم افتتاح این نمایشگاه، حسین اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز ملی محیط‌بان اظهار کرد: چنین نمایشگاهی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به حفظ و پایداری تنوع زیستی استان و کشور کمک می‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از مردم به حیات وحش علاقه دارند اما متأسفانه به سراغ تاکسیدرمی می‌روند؛ در حالی که تاکسیدرمی اغلب از حیوانات حذف‌شده از چرخه زندگی، تصادفات جاده‌ای یا شکار غیرمجاز تهیه می‌شود. تندیس‌گری حیات وحش جایگزین مناسبی است.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، از استاد پرویز جباری به‌عنوان تندیس‌گر برجسته با بیش از چهل سال سابقه یاد کرد و گفت: آثار او آن‌قدر دقیق است که تا از نزدیک لمس نکنید، تشخیص نمی‌دهید بازسازی‌شده است یا تاکسیدرمی؛ این آثار به شناخت حیات وحش و آموزش حفاظت، به‌ویژه برای کودکان، کمک می‌کند.

اکبری ادامه داد: بسیاری از گونه‌های به نمایش درآمده، از جمله پرندگان شکاری، مهاجر و بین‌المللی هستند و ایران زیستگاه ارزشمندی برای آن‌هاست. وقتی بدانیم چه گونه‌هایی در سرزمین‌مان داریم، حفاظت بهتر انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تصاویر این نمایشگاه نیز آثار استاد حسن مقیمی است که حدود چهل سال شبانه‌روز خود را صرف عکاسی و مستندسازی حیات وحش کشور کرده و چهره‌ای ملی در این حوزه به شمار می‌رود.

گام بلند شهرداری اصفهان برای آموزش حفظ محیط‌زیست به دانش‌آموزان

همچنین سید مهدی سجادی‌زاده، رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان در حاشیه این مراسم گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی اداره ما فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی و حفاظت از گونه‌های جانوری و زیستگاه‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: در پروژه "کلاس شهر" دانش‌آموزان ابتدایی را از سنین پایین با محیط زیست استان و پناهگاه‌های حیات وحش آشنا می‌کنیم.

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه تابلوهای سطح شهر نیز یکی از ابزارهای فرهنگ‌سازی ماست، افزود: با این حال، در سال‌های اخیر مباحثی مانند آلودگی هوا و وضعیت زاینده‌رود سایه سنگینی بر سایر موضوعات محیط‌زیستی انداخته و معرفی زیستگاه‌ها و گونه‌های خاص اصفهان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

گونه‌های حیات‌وحش اصفهان ارزش معرفی در سطح بین‌المللی دارند

سجادی‌زاده تأکید کرد: مردم هنوز اطلاع دقیقی از تعداد پناهگاه‌ها و زیستگاه‌های استان ندارند در حالی که این مناطق پتانسیل بسیار خوبی برای گردشگری طبیعی دارند و حتی می‌توانند گردشگر خارجی جذب کنند.

وی با بیان اینکه گونه‌های جانوری اصفهان آن‌قدر خاص هستند که ارزش معرفی در سطح ملی و بین‌المللی را دارند، پیشنهاد کرد: به‌جای محدود کردن آموزش به فضای کلاس، می‌توان دانش‌آموزان را به زیستگاه‌های نزدیک شهر مانند قمیشلو و کلاه‌قاضی برد.

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان افزود: بسیاری از کودکان امروز گوزن را فقط در تلویزیون دیدند در حالی که قمیشلو این ظرفیت را دارد و اگر این مناطق به‌عنوان مقصد اردوهای دانش‌آموزی و گردشگری یک‌روزه تعریف شوند، تأثیر فرهنگی عمیقی خواهد داشت.

ابتدا عکاس باشید سپس به طبیعت علاقه‌مند شوید

در این مراسم همچنین حسن مقیمی، طبیعت‌پژوه و عکاس حیات وحش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجربه خود از عکاسی طبیعت و گونه‌های حیات وحش اظهار کرد: حیات وحش رفتار غیرقابل پیش‌بینی دارد و همیشه می‌تواند انسان را غافلگیر کند. گونه‌های گوشتخوار به دلیل جثه و پیش‌زمینه ذهنی ما هیجان بیشتری ایجاد می‌کنند، هرچند شخصاً می‌دانم خطری برای انسان ندارند.

وی درباره تغییرات دو دهه اخیر در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست گفت: بیشترین تحول را در فرهنگ عمومی می‌بینم. با گسترش رسانه‌ها و فضای مجازی، مردم نسبت به حوادث حیات وحش حساس شده‌اند.

طبیعت‌پژوه و عکاس حیات‌وحش خاطرنشان کرد: امروز اگر یوزپلنگی در جاده تلف شود، موجی از نگرانی در سراسر کشور شکل می‌گیرد؛ چیزی که سال‌ها پیش وجود نداشت.

هر عکس حیات‌وحش یک داده قابل استناد است

مقیمی به جوانان علاقه‌مند به عکاسی حیات وحش نیز توصیه کرد: ابتدا عکاس باشید، سپس به طبیعت علاقه‌مند شوید و مطالعه کنید. هر عکس حیات وحش یک داده قابل استناد است؛ گونه‌ای را در زمان و مکان مشخص ثبت می‌کند و به شناخت رفتار، مهاجرت و حفاظت کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه هیچ چیز را نمی‌توان بدون آشنایی حفاظت و معرفی کرد، افزود: این، کار عکاس و مستندساز است؛ برای مثال، زاغ بور نمونه‌ای منحصربه‌فرد است که فقط در ایران یافت می‌شود در حالی که برای فرد عادی شاید فقط یک پرنده شبیه کلاغ به نظر برسد.

طبیعت پژوه و عکاس حیات وحش با اشاره به اینکه تصاویر این نمایشگاه گلچینی از عکس‌هایم از حیات وحش استان اصفهان است، خاطرنشان کرد: اصفهان به‌تنهایی سهم قابل توجهی از علف‌خواران قابل سرشماری کشور را در خود جای داده و جایگاه ویژه‌ای در تنوع زیستی ایران دارد.

هدف نمایشگاه تصویر و تندیس حیات‌وحش فرهنگسازی است

در ادامه مرتضی جوهری، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی مردم گونه‌ها را از نزدیک می‌بینند و با اهمیت آن‌ها در تنوع زیستی آشنا می‌شوند، حساسیت بیشتری پیدا می‌کنند. تجربه نشان داده آموزش به کودکان حتی می‌تواند بر رفتار والدین شکارچی تأثیر بگذارد.

وی افزود: این نمایشگاه ادامه همان مسیر فرهنگ‌سازی است و شهرداری اصفهان برای برگزاری آن همکاری بسیار خوبی داشت.

تندیس‌هایی که مرز واقعیت و هنر را محو می‌کنند

پرویز جباری، تندیس‌گر حیات وحش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرآیند خلق آثارش توضیح داد: برای ساخت تندیس‌ها از تصاویر حیات‌وحش الهام می‌گیرم؛ ابتدا تصاویر را بزرگ می‌کنیم، سپس اسکلت مطابق با آن ساخته و قطعات بدن مونتاژ می‌شود. در مرحله بعد پرها و جزئیات اضافه و در نهایت رنگ‌آمیزی انجام می‌شود. بسیاری از آثار در اندازه طبیعی هستند.

وی تاکید کرد: هدف اصلی از برگزاری نمایشگاه حیات وحش، فرهنگ‌سازی است، به‌ویژه برای گونه‌های در معرض انقراض مانند شاهین‌ها. شکار تنها تهدید نیست؛ تخریب زیستگاه‌ها نیز نقش مهمی در نابودی گونه‌ها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «حیات وحش اصفهان به روایت تصویر و تندیس» نهم تا دوازدهم آبان ماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در کتابخانه مرکزی اصفهان در خیابان باغ گلدسته میزبان علاقه‌مندان است.

در استان اصفهان بیش از ۲ هزار گونه گیاهی از صد جنس مختلف و ۴۹۵ گونه مهره‌دار حیات وحش شامل ۶۵ گونه پستاندار، ۳۰۲ گونه پرنده، ۴۳ گونه خزنده، ۴۱ گونه ماهی و ۸ گونه دوزیست شناسایی شده است.