به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی شامگاه شنبه در نشست جمعی از دانش آموز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده اظهار کرد: نوجوانان سرمایه‌های ارزشمند ایران اسلامی و امیدهای روشن آینده این سرزمین هستند و پیشرفت، عزت و اقتدار کشور به ایمان، خودباوری، علم‌آموزی، تلاش و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان و جوان وابسته است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی شهید محمدحسین فهمیده، این نوجوان ۱۳ ساله را الگویی ماندگار از ایمان، شجاعت، بصیرت و احساس مسئولیت برشمرد و افزود: شهید فهمیده به ما آموخت که بزرگی انسان به سن و سال نیست، بلکه به عظمت روح، باورهای عمیق و میزان مسئولیت‌پذیری او بستگی دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جدید با تاریخ انقلاب اسلامی و حماسه‌آفرینی نوجوانان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: ملت‌هایی که تاریخ و هویت خود را بشناسند، بهتر می‌توانند از استقلال، عزت و منافع ملی خود پاسداری کنند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز کشور حاصل ایثار و مجاهدت انسان‌هایی است که از آسایش و جان خود گذشتند، روز نوجوان را فرصتی برای بازخوانی فداکاری‌های نسل گذشته و انتقال ارزش‌های ایثار و مسئولیت‌پذیری به دانش‌آموزان دانست.

وی در ادامه، خودباوری و اعتمادبه‌نفس را از نیازهای اساسی دوران نوجوانی عنوان کرد و گفت: دانش‌آموزان باید باور داشته باشند که با اراده، برنامه‌ریزی، پشتکار و تلاش مستمر می‌توانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنند.

این مسئول با اشاره به نقش علم و فناوری در اقتدار کشور افزود: دفاع از استقلال و پیشرفت ایران تنها به میدان‌های نظامی محدود نمی‌شود، بلکه حضور مؤثر در عرصه‌های علمی، فناوری، اقتصادی، فرهنگی و تولیدی نیز از ضرورت‌های اساسی کشور است.

وی از دانش‌آموزان خواست با جدیت در مسیر تحصیل، مهارت‌آموزی، خلاقیت و نوآوری حرکت کنند و خود را برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ در آینده آماده سازند.

بسیجی بودن به معنای مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم است

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین مفهوم فرهنگ بسیجی خاطرنشان کرد: بسیجی بودن صرفاً یک عنوان نیست، بلکه به معنای برخورداری از روحیه ایثار، نظم، آگاهی، تلاش، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی افزود: هر دانش‌آموزی که برای پیشرفت خود، کمک به دیگران، آبادانی کشور و حل مشکلات جامعه تلاش می‌کند، در مسیر فرهنگ ارزشمند بسیج گام برمی‌دارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی علم و اخلاق اظهار کرد: جامعه به انسان‌هایی نیاز دارد که در کنار دانش و تخصص، از ایمان، صداقت، امانت‌داری، احترام به پدر و مادر، مهربانی و وجدان کاری برخوردار باشند؛ چراکه علم بدون اخلاق نمی‌تواند سعادت فرد و جامعه را تضمین کند.

این مسئول، وحدت، همدلی و احترام متقابل را از دیگر عوامل پیشرفت جامعه دانست و گفت: تفاوت سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها نباید به اختلاف و دشمنی منجر شود، بلکه باید با تقویت گفت‌وگو، همکاری و احترام به دیگران، زمینه مشارکت همگانی برای ساختن آینده‌ای آباد را فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در میان نوجوانان بیان کرد: در مسیر زندگی ممکن است مشکلات، شکست‌ها و موانع مختلفی وجود داشته باشد، اما نباید اجازه داد دشواری‌ها اراده و امید انسان را از بین ببرند.

وی تأکید کرد: شکست پایان راه نیست، بلکه فرصتی برای آموختن، اصلاح مسیر و قوی‌تر شدن است و نوجوانان باید با اعتمادبه‌نفس و تلاش مستمر، موانع پیش روی خود را پشت سر بگذارند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده و همه شهدای دانش‌آموز ابراز امیدواری کرد: نسل نوجوان ایران اسلامی با الگوگیری از فرهنگ ایثار و شهادت، بهره‌گیری از دانش و فناوری و تقویت روحیه خودباوری و مسئولیت‌پذیری، زمینه‌ساز سربلندی، پیشرفت و اقتدار روزافزون میهن اسلامی باشد.