حماسه ذوالفقاری آبادان نماد پیروزی ایمان بر ارتش مجهز بعث است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین‌ نژاد شامگاه شنبه در آیین یادبود و گرامیداشت حماسه مردمی ذوالفقاری اظهار کرد: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس توانستند ارتش رژیم بعث عراق را که از مجهزترین ارتش‌های زمان خود بود، شکست دهند.

وی افزود: نیروهای ارتش بعث عراق از آموزش‌ها و تحصیلات نظامی برخوردار بودند، اما رزمندگان ما با تکیه بر ایمان به خداوند، عشق به اسلام و تبعیت از رهنمودهای امام خمینی (ره) در میدان مبارزه حاضر شدند و به پیروزی رسیدند.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید جهان‌ آرا با تأکید بر ضرورت صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز مسئولیت حفاظت از اسلام، انقلاب و ولایت بر عهده من و شماست و همه وظیفه داریم با تمام توان از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم.

سردار حسین‌ نژاد با بیان اینکه هر فردی متناسب با توانمندی و بضاعت خود می‌تواند در مسیر اعتلای کشور نقش‌آفرینی کند، گفت: خدمت در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بخشی از مسئولیتی است که در قبال شهدا و فداکاری‌های آنان برای حفظ این سرزمین بر عهده داریم.

وی با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا تصریح کرد: امروز در برابر شیطان بزرگ ایستاده‌ایم و به سطحی از اعتبار و اقتدار رسیده‌ایم که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به پشتوانه مردمی خود، با استحکام و قدرت از منافع و آرمان‌هایش دفاع می‌کند.

وی همچنین با اشاره به پیشینه مبارزات ضداستعماری در کشور بیان کرد: سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شخصیت‌هایی همچون رئیسعلی دلواری در بوشهر با ایستادگی در برابر استعمار انگلیس، حماسه‌های بزرگی آفریدند که نشان‌دهنده سابقه تاریخی مقاومت و استقلال‌طلبی مردم ایران است.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید جهان‌ آرا تأکید کرد: راه رستگاری و عاقبت‌به‌خیری، حرکت در مسیر شهدا و پاسداری از آرمان‌هایی است که آنان برای حفظ اسلام و سربلندی ایران جان خود را فدا کردند.