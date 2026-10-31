سازش پس از ۱۵ سال؛ محکوم ناشنوا در پاکدشت از قصاص رهایی یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این سازش با پیگیری مستمر مصطفی مختاری، دادستان پاکدشت و تلاش انجمن حمایت از زندانیان شهرستان برای جلب رضایت اولیای دم انجام شد.

بر اساس این گزارش، در جریان رسیدگی به پرونده، اقدامات دادستان پاکدشت و رایزنی‌های انجمن حمایت از زندانیان شهرستان با اولیای دم، زمینه جلب رضایت آنان و رهایی این محکوم از اجرای حکم قصاص را فراهم کرد.

این اقدام در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی برای ترویج فرهنگ گذشت، اصلاح ذات‌البین و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های قضایی صورت گرفته است.

گذشت اولیای دم نمونه‌ای از فرهنگ بخشش است که بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای حمایتی و میانجی‌گری می‌تواند در حل‌وفصل پرونده‌های قضایی مؤثر باشد.

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت ضمن قدردانی از اقدام اولیای دم و تلاش‌های انجام‌شده برای تحقق این سازش، بر ضرورت گسترش فرهنگ گذشت و استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی در مسیر تحقق عدالت تأکید کرد.