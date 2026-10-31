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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

با پیگیری دادستان پاکدشت؛

سازش پس از ۱۵ سال؛ محکوم ناشنوا در پاکدشت از قصاص رهایی یافت

سازش پس از ۱۵ سال؛ محکوم ناشنوا در پاکدشت از قصاص رهایی یافت

پاکدشت- یک محکوم ناشنوا در پاکدشت که به قصاص محکوم شده بود، پس از ۱۵ سال با گذشت اولیای دم از اجرای حکم رهایی یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این سازش با پیگیری مستمر مصطفی مختاری، دادستان پاکدشت و تلاش انجمن حمایت از زندانیان شهرستان برای جلب رضایت اولیای دم انجام شد.

بر اساس این گزارش، در جریان رسیدگی به پرونده، اقدامات دادستان پاکدشت و رایزنی‌های انجمن حمایت از زندانیان شهرستان با اولیای دم، زمینه جلب رضایت آنان و رهایی این محکوم از اجرای حکم قصاص را فراهم کرد.

این اقدام در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی برای ترویج فرهنگ گذشت، اصلاح ذات‌البین و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های قضایی صورت گرفته است.

گذشت اولیای دم نمونه‌ای از فرهنگ بخشش است که بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای حمایتی و میانجی‌گری می‌تواند در حل‌وفصل پرونده‌های قضایی مؤثر باشد.

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت ضمن قدردانی از اقدام اولیای دم و تلاش‌های انجام‌شده برای تحقق این سازش، بر ضرورت گسترش فرهنگ گذشت و استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی در مسیر تحقق عدالت تأکید کرد.

کد مطلب 6995675

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