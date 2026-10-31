به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد شامگاه شنبه در مراسم عزاداری ایام فاطمیه در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: آن حضرت از شخصیت‌های برجسته عالم خلقت و الگویی برای همه مؤمنان هستند و سیره و فضائل ایشان می‌تواند راهنمای انسان در مسیر بندگی و تقرب به خداوند باشد.



وی با اشاره به جایگاه حدیث کسا در فرهنگ دینی افزود: حدیث کسا از جمله احادیث مورد توجه در مجالس مذهبی است و خواندن آن در محافل خانوادگی، مجالس اهل‌بیت(ع) و اماکن مقدس، مورد سفارش بزرگان دینی قرار داشته است.



فرحزاد با تأکید بر ضرورت توجه به مفاهیم معنوی این حدیث بیان کرد: انس با معارف اهل‌بیت(ع) و یادآوری جایگاه حضرت زهرا(س) می‌تواند زمینه تقویت ایمان، امید و ارتباط معنوی انسان با خداوند را فراهم کند و مجالس دینی نیز فرصتی برای تعمیق این پیوند معنوی است.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در معارف اسلامی اظهار کرد: یکی از نکات مهم در شناخت شخصیت آن حضرت، توجه به ارتباط عمیق ایشان با خداوند و جلوه‌های بندگی و توحید در زندگی ایشان است.



وی با اشاره به بخش‌هایی از روایات مرتبط با حضرت زهرا(س) افزود: در معارف دینی، توکل به خداوند و پناه بردن به قدرت الهی از اصول اساسی زندگی مؤمنانه است و توجه به این آموزه‌ها می‌تواند در مواجهه با دشواری‌ها و مشکلات زندگی راهگشا باشد.



فرحزاد با بیان اینکه توسل به اهل‌بیت(ع) در فرهنگ دینی جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: مؤمنان در سختی‌ها با توسل و دعا، در کنار تلاش و انجام وظایف خود، از خداوند طلب یاری می‌کنند و این ارتباط معنوی می‌تواند مایه آرامش و امید باشد.



ضرورت احیای فرهنگ فاطمی در جامعه



وی با تأکید بر اهمیت برگزاری مجالس عزاداری ایام فاطمیه اظهار کرد: برپایی مجالس سوگواری، قرائت حدیث کسا، زیارت و ذکر صلوات از جمله راه‌هایی است که می‌توان از طریق آنها یاد و نام حضرت زهرا(س) را در جامعه زنده نگه داشت.



استاد حوزه علمیه قم افزود: توجه به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) نباید تنها به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید معارف و آموزه‌های اخلاقی و معنوی آن حضرت در رفتار فردی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.



فرحزاد با اشاره به اهمیت خدمت به عزاداران و مشارکت در برگزاری مجالس مذهبی بیان کرد: حضور در مجالس اهل‌بیت(ع)، خدمت به شرکت‌کنندگان و گسترش فرهنگ محبت و مودت به خاندان پیامبر(ص) از جلوه‌های بزرگداشت مناسبت‌های مذهبی است.



وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت ایام فاطمیه برای تقویت معرفت دینی، ترویج اخلاق و الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س) تأکید کرد.