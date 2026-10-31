به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله فرحزاد شامگاه شنبه در مراسم عزاداری ایام فاطمیه در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: آن حضرت از شخصیتهای برجسته عالم خلقت و الگویی برای همه مؤمنان هستند و سیره و فضائل ایشان میتواند راهنمای انسان در مسیر بندگی و تقرب به خداوند باشد.
وی با اشاره به جایگاه حدیث کسا در فرهنگ دینی افزود: حدیث کسا از جمله احادیث مورد توجه در مجالس مذهبی است و خواندن آن در محافل خانوادگی، مجالس اهلبیت(ع) و اماکن مقدس، مورد سفارش بزرگان دینی قرار داشته است.
فرحزاد با تأکید بر ضرورت توجه به مفاهیم معنوی این حدیث بیان کرد: انس با معارف اهلبیت(ع) و یادآوری جایگاه حضرت زهرا(س) میتواند زمینه تقویت ایمان، امید و ارتباط معنوی انسان با خداوند را فراهم کند و مجالس دینی نیز فرصتی برای تعمیق این پیوند معنوی است.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در معارف اسلامی اظهار کرد: یکی از نکات مهم در شناخت شخصیت آن حضرت، توجه به ارتباط عمیق ایشان با خداوند و جلوههای بندگی و توحید در زندگی ایشان است.
وی با اشاره به بخشهایی از روایات مرتبط با حضرت زهرا(س) افزود: در معارف دینی، توکل به خداوند و پناه بردن به قدرت الهی از اصول اساسی زندگی مؤمنانه است و توجه به این آموزهها میتواند در مواجهه با دشواریها و مشکلات زندگی راهگشا باشد.
فرحزاد با بیان اینکه توسل به اهلبیت(ع) در فرهنگ دینی جایگاه ویژهای دارد، گفت: مؤمنان در سختیها با توسل و دعا، در کنار تلاش و انجام وظایف خود، از خداوند طلب یاری میکنند و این ارتباط معنوی میتواند مایه آرامش و امید باشد.
ضرورت احیای فرهنگ فاطمی در جامعه
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری مجالس عزاداری ایام فاطمیه اظهار کرد: برپایی مجالس سوگواری، قرائت حدیث کسا، زیارت و ذکر صلوات از جمله راههایی است که میتوان از طریق آنها یاد و نام حضرت زهرا(س) را در جامعه زنده نگه داشت.
استاد حوزه علمیه قم افزود: توجه به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) نباید تنها به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید معارف و آموزههای اخلاقی و معنوی آن حضرت در رفتار فردی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
فرحزاد با اشاره به اهمیت خدمت به عزاداران و مشارکت در برگزاری مجالس مذهبی بیان کرد: حضور در مجالس اهلبیت(ع)، خدمت به شرکتکنندگان و گسترش فرهنگ محبت و مودت به خاندان پیامبر(ص) از جلوههای بزرگداشت مناسبتهای مذهبی است.
وی در پایان بر ضرورت بهرهگیری از فرصت ایام فاطمیه برای تقویت معرفت دینی، ترویج اخلاق و الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س) تأکید کرد.
قم- استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا(س)، حدیث کسا و توسل به آن حضرت را از راههای تقویت ایمان، امید و معنویت در زندگی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله فرحزاد شامگاه شنبه در مراسم عزاداری ایام فاطمیه در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: آن حضرت از شخصیتهای برجسته عالم خلقت و الگویی برای همه مؤمنان هستند و سیره و فضائل ایشان میتواند راهنمای انسان در مسیر بندگی و تقرب به خداوند باشد.
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