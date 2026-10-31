به گزارش خبرگزاری مهر، مولوی ایوب کریم‌نیا، در دیدار با فرمانده جدید سپاه شهرستان ریگان، بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان علمای اهل سنت و نهادهای انقلابی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه وحدت در حفظ امنیت و آرامش جامعه اظهار کرد: جامعه اهل سنت ریگان همواره در کنار سایر اقشار مردم، خود را همراه و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی دانسته و برای حفظ امنیت و آرامش منطقه تلاش کرده است.

امام جمعه اهل سنت ریگان افزود: دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف میان مسلمانان هستند، اما وحدت، بصیرت و همدلی مردم شیعه و اهل سنت، نقشه‌های تفرقه‌افکنانه آنان را خنثی می‌کند.

کریم‌نیا با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح در برقراری امنیت منطقه، تعامل سازنده میان علما، مسئولان و مجموعه‌های انقلابی را ضرورتی مهم برای تقویت انسجام اجتماعی و حفظ آرامش شهرستان دانست.

در این دیدار، فرمانده سپاه ریگان نیز با تأکید بر جایگاه وحدت و همدلی در جامعه اسلامی، نقش مردم و علمای اهل سنت را در تقویت امنیت پایدار و تحکیم پیوندهای اجتماعی منطقه ارزشمند توصیف کرد.

سرهنگ فرزاد حکیم‌نیا، با بیان اینکه سپاه خود را خادم و همراه همه مردم می‌داند، اظهار کرد: وحدت و برادری میان شیعه و اهل سنت از سرمایه‌های مهم شهرستان ریگان است و این همدلی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت امنیت، آرامش و پیشرفت منطقه باشد.

فرمانده سپاه ریگان تأکید کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی، نیازمند همکاری و همراهی همه اقشار جامعه است و سپاه پاسداران نیز در مسیر خدمت به مردم و صیانت از امنیت منطقه در کنار مردم خواهد بود.