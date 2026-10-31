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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

سناتور آمریکایی خطاب به ترامپ: همین حالا به جنگ ایران پایان بده

سناتور آمریکایی خطاب به ترامپ: همین حالا به جنگ ایران پایان بده

سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت خطاب به ترامپ اعلام کرد: به‌ جای صرف میلیاردها دلار برای بمب، بیایید به فکر خانواده‌های کارگر آمریکا باشیم؛ همین حالا به جنگ ایران پایان بده.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت امروز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به ترامپ نوشت: به‌ جای صرف میلیاردها دلار برای بمب، بیایید به فکر خانواده‌های کارگر آمریکا باشیم.

سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت در ادامه اضافه کرد: همین حالا به جنگ ایران پایان بده.

وی پیشتر هم در این خصوص اعلام کرده بود: لابی اسرائیلی در آمریکا (آیپک) در حال حاضر ۹ میلیون دلار برای شکست عبدالرحمن السید نامزد انتخابات کنگره هزینه کرده است. آیپک دلیل ورود ما به جنگ علیه ایران و حمایت آمریکا از نسل کشی در غزه است.

کد مطلب 6995681

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    نظرات

    • حامد IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      که خودش شروع کنه

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