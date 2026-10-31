به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی‌مفرد شنبه شب در حاشیه مراسم تجلیل از ورزشکاران و مدال‌آوران ملی و استانی بخش سعدآباد که به همت اداره ورزش و جوانان و شهرداری سعدآباد برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از تلاش و افتخارآفرینی ورزشکاران بخش سعدآباد اظهار : ورزشکارانی که با تلاش، پشتکار، انضباط و اراده مثال‌زدنی در عرصه‌های مختلف ورزشی به موفقیت دست پیدا می‌کنند، سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی منطقه هستند و افتخارآفرینی آنان در رقابت‌های استانی و ملی، نام سعدآباد را در سطحی فراتر از منطقه مطرح می‌کند.

وی افزود: کسب مقام‌ها و مدال‌های ورزشی حاصل سال‌ها تمرین، تحمل سختی‌ها، خودباوری و حمایت خانواده‌ها و مربیان است؛ ازاین‌رو وظیفه مسئولان است که با شناسایی ظرفیت‌ها، ایجاد فرصت‌های مناسب و حمایت از استعدادهای ورزشی، مسیر پیشرفت این جوانان را هموار کنند.

بخشدار سعدآباد با اشاره به نقش ورزش در سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: ورزش تنها به کسب مدال و حضور در مسابقات محدود نمی‌شود، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای سلامت جسمی و روحی، افزایش نشاط اجتماعی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و ایجاد امید و خودباوری در میان نسل جوان است.

سلیمی‌مفرد ادامه داد: بخش سعدآباد از ظرفیت‌های انسانی و استعدادهای ورزشی ارزشمندی برخوردار است و شناسایی و پرورش این استعدادها نیازمند تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، اداره ورزش و جوانان، شهرداری، هیئت‌های ورزشی، مربیان، خانواده‌ها و خیران است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از رشته‌های مختلف ورزشی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم استعدادهای جوانان به دلیل کمبود امکانات یا محدودیت‌های حمایتی از مسیر پیشرفت بازبماند. فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت ورزشی، رسیدگی به نیازهای ورزشکاران و توجه به امکانات و تجهیزات ورزشی باید از اولویت‌های برنامه‌ریزی در سطح بخش باشد.

بخشدار سعدآباد همچنین با قدردانی از اداره ورزش و جوانان و شهرداری سعدآباد برای برگزاری آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی پیام روشنی برای جامعه ورزشی دارد؛ اینکه تلاش، استعداد و افتخارآفرینی جوانان دیده می‌شود و مسئولان قدردان زحمات آنان هستند.





سلیمی‌مفرد در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار برنامه‌های حمایتی، تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول و توجه بیشتر به ظرفیت‌های ورزشی بخش سعدآباد، شاهد حضور پررنگ‌تر ورزشکاران این منطقه در رقابت‌های استانی، ملی و بین‌المللی و ثبت افتخارات بیشتر برای شهرستان دشتستان و استان بوشهر باشیم.