به گزارش خبرنگار مهر، رضا مشکی، شامگاه شنبه در نشست شورای اداری بخش بروات که با حضور مسئولان ارشد در سالن اجتماعات سد نسا برگزار شد، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارتباطی در مناطق روستایی اظهار کرد: در حوزه راه‌های روستایی، بخش عمده‌ای از عملیات زیرسازی تا سقف سه کیلومتر توسط دهیاری‌ها، بخش خصوصی یا با حمایت وزارت کشور انجام می‌شود؛ اما در بخش ساخت و روکش آسفالت، نیازمند سرعت‌بخشیدن به کارها هستیم تا از فرصت‌های موجود به بهترین نحو استفاده شود.

وی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف و آسفالت محورهای مواصلاتی روستایی تا پایان سال جاری افزود: با وجود اقدامات مطلوبی که در خصوص محورهای اصلی انجام شده و جای تقدیر دارد، باید با استفاده از تعاملات و پیگیری‌های استاندار محترم و مدیران استانی و کشوری، سهم شهرستان بم را از بودجه‌ها و اعتبارات ملی به طور کامل جذب کنیم.

فرماندار بم همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی صورت‌گرفته از پروژه‌های مختلف شهرستان خاطرنشان کرد: پیگیری مسائل و مشکلات پروژه‌های عمرانی در راستای سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی استان کرمان و حمایت از سرمایه‌گذاری‌هاست. باید از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی شهرستان نهایت بهره را برد و با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با مجموعه استانداری، مسیر توسعه همه‌جانبه منطقه را هموار کرد.

مشکی، با اشاره به موضوع طرح‌های مسکن و سایت‌های مربوطه در روستاها، بر لزوم رفع موانع و سرعت‌بخشی به اجرای این پروژه‌ها با حضور فعال دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.