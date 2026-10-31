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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و رفع نقاط دارای ضعف پوشش شبکه ضروری است

ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و رفع نقاط دارای ضعف پوشش شبکه ضروری است

اردبیل- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، تقویت پوشش شبکه تلفن همراه و تسریع در توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری در استان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در نشست بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات استان، با اشاره به اهمیت دسترسی شهروندان به خدمات ارتباطی پایدار و پرسرعت، اظهار کرد: شناسایی و رفع نقاط ضعف پوشش شبکه و تکمیل زیرساخت‌های مخابراتی، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: در این راستا، عملکرد اپراتورهای تلفن همراه، کیفیت و میزان پوشش شبکه، روند توسعه فیبر نوری و وضعیت نصب و راه‌اندازی دکل‌های مخابراتی باید به‌صورت مستمر پایش شود و موانع اجرایی توسعه این زیرساخت‌ها با هماهنگی دستگاه‌های مسؤول و اپراتورها برطرف شود.

گفتنی است در این نشست، آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی استان، مناطق دارای ضعف پوشش و راهکارهای عملیاتی برای توسعه شبکه تلفن همراه، فیبر نوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6995699

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