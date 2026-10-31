به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تنگستان، ورزش را یکی از مؤلفه‌های مهم نشاط اجتماعی، سلامت عمومی و پویایی جامعه دانست و اظهار کرد: شهرستان تنگستان از ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمند ورزشی برخوردار است که با برنامه‌ریزی مناسب و حمایت از ورزشکاران و جوانان می‌توان زمینه شکوفایی هرچه بیشتر این استعدادها را فراهم کرد.

وی توسعه زیرساخت‌های ورزشی، حمایت از هیئت‌های ورزشی، توجه به ورزش همگانی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت جوانان را از اولویت‌های مهم این حوزه برشمرد و خواستار تعامل و همکاری مجموعه‌های مرتبط برای ارتقای جایگاه ورزش شهرستان شد.

فرماندار تنگستان همچنین ضمن تبریک انتصاب رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان، ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و همراهی جامعه ورزشی، شاهد تحولات مثبت و گام‌های مؤثر در مسیر توسعه و پیشرفت ورزش شهرستان باشیم.



آیین تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تنگستان با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار شد ،در این آیین، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات آقای قائدی در دوران مسئولیت،آقای کشاورز که از نیروهای بومی و اصالتاً اهل شهرستان تنگستان است، با اهدای حکم به‌عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان تنگستان منصوب و معرفی شد.