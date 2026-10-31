به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی عصر شنبه در جلسه بررسی چالش‌ها و مشکلات حوزه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت و تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت کشور و استانداری را فرصتی برای توسعه خدمات درمانی و ارتقای سلامت عمومی، به‌ویژه در مناطق روستایی محروم از خدمات دانست.

وی با اشاره به اینکه خانه بهداشت در برخی روستاها تنها محل دسترسی مردم به حداقل امکانات بهداشتی و درمانی است، بر ضرورت تسریع در ساخت، تکمیل و نوسازی این مراکز تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام خواستار هماهنگی دستگاه‌ها و تسریع در اجرای تعهدات، بدون گرفتار شدن در بروکراسی‌های اداری شد و بر بازنگری آمار خانه‌های بهداشت پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌ها بر اساس آخرین اطلاعات تأکید کرد.

دارابی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ روستایی از خدمات بهداشتی و درمانی محروم نماند.