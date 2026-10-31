  1. استانها
  2. ایلام
۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

تکمیل و نوسازی خانه‌های بهداشت روستایی در ایلام با جدیت دنبال شود

تکمیل و نوسازی خانه‌های بهداشت روستایی در ایلام با جدیت دنبال شود

ایلام - معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: تکمیل و نوسازی خانه‌های بهداشت روستایی در ایلام با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی عصر شنبه در جلسه بررسی چالش‌ها و مشکلات حوزه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت و تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت کشور و استانداری را فرصتی برای توسعه خدمات درمانی و ارتقای سلامت عمومی، به‌ویژه در مناطق روستایی محروم از خدمات دانست.

وی با اشاره به اینکه خانه بهداشت در برخی روستاها تنها محل دسترسی مردم به حداقل امکانات بهداشتی و درمانی است، بر ضرورت تسریع در ساخت، تکمیل و نوسازی این مراکز تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام خواستار هماهنگی دستگاه‌ها و تسریع در اجرای تعهدات، بدون گرفتار شدن در بروکراسی‌های اداری شد و بر بازنگری آمار خانه‌های بهداشت پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌ها بر اساس آخرین اطلاعات تأکید کرد.

دارابی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ روستایی از خدمات بهداشتی و درمانی محروم نماند.

کد مطلب 6995707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها