به گزارش خبرنگار مهر، مهران رجبی شامگاه شنبه در حاشیه حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی رشت، با ابراز خرسندی از همراهی با مردم این شهر اظهار کرد: افتخار دارم که امروز به وصال مردم مجاهد رشت رسیده‌ام و هدفم از حضور در این اجتماع، سهیم شدن در گرد و غباری است که از مجاهدت و قدم‌های استوار این مردم برمی‌خیزد.

وی با اشاره به مفهوم مبعوث شدن مردم افزود: پیش از این تصور می‌کردم مبعوث شدن صرفاً به معنای اعلام یک پیام یا دعوت به بیان شعاری مشخص است، اما اتفاقات اخیر نشان داد که این مفهوم معنای عمیق‌تری دارد و بیانگر نوعی آگاهی جمعی و پیوند قلبی است.

این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: مبعوث شدن به این معناست که افراد بدون نیاز به دعوت مستقیم، آگاهانه تشخیص می‌دهند در چه زمانی و در کجا باید حضور داشته باشند و از آرمان‌ها و باورهای خود دفاع کنند.

رجبی با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه تصریح کرد: وقتی مردم این‌چنین شبانه در میدان حضور پیدا می‌کنند، هیچ واژه‌ای جز مجاهدت و ایستادگی نمی‌تواند بیانگر این اراده و انگیزه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت شجاعت و نترسیدن از دشواری‌ها خاطرنشان کرد: نباید نگران مال، جان یا آبروی خود باشیم؛ چراکه عزت واقعی در جای دیگری است و باید با آرامش و اطمینان در مسیر باورها و آرمان‌های خود ایستادگی کنیم.

این بازیگر سینما و تلویزیون در پایان با تأکید بر استواری پرچم ایران گفت: پرچمی که ریشه در ذکر حق و ایمان دارد، به زمین نخواهد افتاد؛ چراکه تا زمانی که فداییان و مدافعان آن حضور دارند، برافراشته خواهد ماند.