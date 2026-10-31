محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۹:۵۸ شنبه ۹ آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه تریلی، خودروی سمند و پراید در محور جاده قدیم کاشان–قم به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، چهار تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به آمار نهایی تلفات این حادثه گفت: این سانحه در مجموع ۹ جان‌باخته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

مومنی ادامه داد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدوم این حادثه را با همکاری عوامل اورژانس برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند و پیکر جان‌باختگان نیز به عوامل انتظامی تحویل داده شد.