تصادف و برخورد دو خودرو در جاده کلات منجر به فوت یک نفر شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از وقوع تصادف بین دو دستگاه خودروی پژو SD و وینگل در جاده کلات، روستای کلاکوب خبر داد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: این حادثه ساعت ۷:۴۵ امروز (۹مهرماه) به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله تیم‌های نجات و پیشگیری از ایستگاه ۴۵ به محل اعزام شدند و نیروهای اورژانس و راهور نیز در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: در این حادثه، راننده خودروی پژو SD در داخل خودرو محبوس شده بود که متأسفانه با توجه به شدت حادثه، عوامل اورژانس حاضر در محل، فوت وی را تأیید کردند.

فرخنده تصریح کرد: راننده خودروی وینگل نیز مصدوم شده بود که پس از ایمن‌سازی محل، جهت اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار این حادثه، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به جاده، به‌ویژه در مسیرهای روستایی و پرخطر، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند. علت دقیق حادثه نیز توسط کارشناسان در دست بررسی است.