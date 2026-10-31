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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

هلال‌احمر خوزستان در ۱۰ شهرستان به حالت آماده‌باش درآمدند

هلال‌احمر خوزستان در ۱۰ شهرستان به حالت آماده‌باش درآمدند

اهواز - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان گفت: در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی، شعب و پایگاه‌های امداد و نجات در ۱۰ شهرستان خوزستان به حالت آماده‌باش درآمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی شامگاه امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به هشدار آنی نارنجی اداره‌کل هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید، تندباد لحظه‌ای و گردوخاک همرفتی در مناطق غربی تا مرکزی و جنوب‌غربی تا جنوبی استان، اظهار کرد: در پی صدور این هشدار، شعب جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌های دشت آزادگان، هویزه، شوش، اهواز، کارون، باوی، خرمشهر، شادگان، آبادان و کرخه به حالت آماده‌باش درآمده‌اند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، خدمات امدادی لازم در کوتاه‌ترین زمان ارائه شود.

وی افزود: نیروهای عملیاتی، امدادگران و نجاتگران با آماده‌سازی تجهیزات، خودروهای امدادی و امکانات مورد نیاز، آمادگی لازم برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی ناشی از شرایط جوی پیش‌رو را دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با تأکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و حفظ آمادگی عملیاتی خاطرنشان کرد: هماهنگی مستمر شعب و پایگاه‌های امداد و نجات با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان (EOC) در دستور کار قرار دارد تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، عملیات امدادرسانی با سرعت و انسجام لازم انجام شود.

کد مطلب 6995737

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