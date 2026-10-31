نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه و نقش هیئت‌های مذهبی در صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی اظهار کرد: هیئتی‌ها وفادارترین به آرمان‌های انقلاب هستند و در طول سال‌های قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره در بزنگاه‌های مهم کشور در کنار مردم و همراه با آرمان‌های انقلاب حضور داشته‌اند.

وی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی صرفاً محل برگزاری مجالس و مناسک دینی نیستند، افزود: هیئت‌ها از ریشه‌دارترین ظرفیت‌های مردمی جامعه دینی به شمار می‌روند و به واسطه ارتباط عمیق با بدنه مردم، برخورداری از شبکه گسترده ارتباطات محلی و اتکا به مشارکت داوطلبانه، توان قابل‌توجهی برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی دارند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هیئت‌های مذهبی در مقاطع حساس و شرایط دشوار کشور، تنها به برگزاری مراسم و اجتماعات اکتفا نکرده‌اند، بلکه در عرصه‌های مختلف اجتماعی و ملی، از حضور میدانی و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی تا کمک‌های مؤمنانه و خدمت‌رسانی به مردم، مسئولیت‌پذیرانه وارد میدان شده‌اند.

نوشادی با اشاره به ضرورت تداوم این نقش‌آفرینی تصریح کرد: وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسئولیتی فراتر از برگزاری مراسم مذهبی بر دوش هیئت‌ها قرار می‌دهد. تبیین آگاهانه مسائل، تقویت همبستگی اجتماعی، پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به مسائل و نیازهای مردم باید در متن فعالیت‌های هیئت‌های مذهبی قرار داشته باشد.

وی سرمایه اصلی هیئت‌ها را اعتماد عمومی، پیوند با نسل‌های مختلف و توان سازمان‌دهی داوطلبانه دانست و خاطرنشان کرد: حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی نیازمند ارتقای محتوای معرفتی مجالس، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، توجه به نیازهای روز جامعه و صیانت از وحدت و جایگاه مردمی هیئت‌هاست.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور تأکید کرد: هیئت مذهبی زمانی می‌تواند به رسالت انقلابی و اجتماعی خود به‌درستی عمل کند که در کنار زنده نگه‌داشتن شعائر اهل‌بیت(ع)، نسبت به مسائل جامعه حساس باشد و در عرصه امیدآفرینی، آگاهی‌بخشی، همدلی و خدمت به مردم حضوری مؤثر و مستمر داشته باشد.