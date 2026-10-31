کریمیان صیقلانی: امنیت و اقتدار کشور مرهون فداکاری شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کریمیان صیقلانی شامگاه شنبه در نخستین یادواره ۲۳ شهید جاویدالاثر و ۶ شهید گمنام شهرستان شفت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: شهدا با نثار جان خود در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن، عزت، امنیت و استقلال امروز کشور را رقم زدند و پاسداری از آرمان‌های آنان، وظیفه‌ای همگانی و مسئولیتی تاریخی است.

وی با اشاره به جایگاه شهدای گمنام و جاویدالاثر افزود: گمنامی شهدا به معنای ناشناخته بودن عظمت و جایگاه آنان نیست؛ این عزیزان اگرچه حضور ظاهری در میان ما ندارند، اما نام و یادشان در قلب ملت ایران جاودانه است و راهشان چراغ هدایت نسل‌های امروز و آینده خواهد بود.

استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تصریح کرد: نسل جوان باید بداند آرامش، امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی، حاصل فداکاری انسان‌هایی است که از بزرگ‌ترین سرمایه خود، یعنی جانشان، گذشتند تا عزت و سربلندی این سرزمین حفظ شود.

کریمیان صیقلانی همچنین اجتماعات شبانه مردم شهرستان شفت در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی را جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب دانست و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یادواره‌های شهدا نباید صرفاً به برگزاری مراسمی نمادین محدود شوند، خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها باید فرصتی برای بازخوانی فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و ولایت‌مداری و تجدید پیمان با آرمان‌های والای شهدا باشند.

کریمیان صیقلانی در پایان تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا، در حقیقت زنده نگه داشتن هویت، عزت و استقلال ملت ایران است و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده از مهم‌ترین مسئولیت‌های امروز جامعه به شمار می‌رود.