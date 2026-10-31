به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با موضوع آزادگی و حریت در مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: سیره زندگی حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) سرشار از درس‌های ارزشمند درباره احترام متقابل، کرامت انسانی و آزادگی است و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی این آموزه‌ها نیاز دارد.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره ویژگی‌های انسان آزاده افزود: انسان حر و آزاده کسی است که در همه شرایط آزادگی خود را حفظ کند؛ اگر مصیبتی به او برسد، صبور باشد و اگر مشکلات و سختی‌ها بر او هجوم بیاورند، دچار شکست و فروپاشی نشود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به سیره امام حسین(ع) در روز عاشورا تصریح کرد: یکی از جلوه‌های برجسته آزادگی را می‌توان در رفتار سیدالشهدا(ع) مشاهده کرد؛ آن حضرت با وجود تمام مصیبت‌ها و شرایط دشوار، عزت و کرامت خود را حفظ کردند و هرگز در برابر دشمن احساس شکست و ذلت نداشتند.

حضرت یوسف(ع) الگویی از رهایی از اسارت نفس

پورذهبی با اشاره به زندگی حضرت یوسف(ع) خاطرنشان کرد: حضرت یوسف(ع) با وجود قرار گرفتن در شرایط دشوار و تحمل سال‌ها زندان، آزادگی خود را حفظ کرد؛ چراکه اسیر شهوت، مال و قدرت نشد و خداوند را بر خواهش‌های نفسانی ترجیح داد.

وی ادامه داد: حقیقت آزادگی در این است که انسان در برابر وسوسه‌های نفسانی و جاذبه‌های مادی تسلیم نشود و شناخت و ارتباط با خداوند را مبنای رفتار و تصمیم‌های خود قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به سخنان امام حسین(ع) در روز عاشورا بیان کرد: آن حضرت در خطاب به دشمنان فرمودند اگر دین ندارید و از قیامت نمی‌ترسید، دست‌کم در دنیای خود آزاده باشید؛ این سخن نشان می‌دهد که آزادگی و حفظ کرامت انسانی از ارزش‌های بنیادین مکتب اهل‌بیت(ع) است.

وی با بیان اینکه آزادگی تنها به معنای رهایی از قیدوبندهای ظاهری نیست، افزود: انسان نباید اسیر زیاده‌خواهی، حرص، کینه، فریبکاری و خواسته‌های نامشروع شود؛ چراکه این عوامل به‌تدریج کرامت و شخصیت انسان را از بین می‌برند.

سه عامل مهم برای دستیابی به حریت

پورذهبی در ادامه با اشاره به عوامل تقویت آزادگی در انسان گفت: قناعت، ترک شهوت و دینداری از جمله عوامل مهمی هستند که در روایات برای دستیابی به حریت و آزادگی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: انسان قانع برای تأمین خواسته‌های مادی خود عزت و استقلالش را از دست نمی‌دهد و با پرهیز از اسارت در برابر خواهش‌های نفسانی، زمینه رشد معنوی و حفظ کرامت خود را فراهم می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با برشمردن نشانه‌های آزادگی اظهار کرد: کسب حلال، سخاوت، خوش‌رویی، حیا و پاکدامنی، دوری از کینه و فریبکاری و پرهیز از ننگ و عار از مهم‌ترین نشانه‌های انسان آزاده است.

وی با تأکید بر اهمیت کسب حلال در زندگی فردی و اجتماعی افزود: این موضوع تنها مختص بازاریان و صاحبان مشاغل آزاد نیست، بلکه کارکنان و کارمندان نیز باید در انجام مسئولیت‌های خود امانت‌دار باشند، از کم‌کاری پرهیز کنند و حقوق مردم و بیت‌المال را رعایت کنند.

پورذهبی سخاوت و خوش‌رویی را از دیگر ویژگی‌های انسان آزاده دانست و گفت: انسان آزاده فردی خوش‌اخلاق، گشاده‌رو و اهل بخشش است و از کینه‌توزی، دورویی و فریبکاری پرهیز می‌کند.

پاسخ قاطع به تهدیدهای دشمن و حفظ هوشیاری ملی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مقابله با تهدیدهای دشمن اظهار کرد: تهدیدهای دشمن باید در هر سطحی با پاسخی متناسب و اثرگذار مواجه شود و پاسخگویی نباید محدود به چارچوب‌های مورد انتظار دشمن باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: ملت ایران با مقاومت و ایستادگی خود می‌تواند در تعیین سرنوشت و پایان‌بخشیدن به تجاوز و حملات دشمن نقش‌آفرین باشد و در این مسیر نباید فریب تحولات ظاهری و تبلیغات دشمن را خورد.

پورذهبی در پایان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه و ضرورت برگزاری مراسم عزاداری حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: مراسم فاطمیه از سرمایه‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه اسلامی است و نباید این برنامه‌ها را به حاشیه برد؛ در عین حال، برگزاری مراسم مذهبی نباید موجب کم‌رنگ شدن اجتماعات شبانه و حضور پرشور مردم شود.

وی تأکید کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب، هم مجالس عزاداری و بزرگداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با شکوه برگزار شود و هم اجتماعات شبانه با قوت و حضور گسترده مردم ادامه یابد.