https://mehrnews.com/x3dtJd ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۳ کد مطلب 6995789 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۳ تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و پنجمین شب خونخواهی قائد شهید امت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و پنجمین شب خونخواهی قائد شهید امت برگزار شد. دریافت 93 MB کد مطلب 6995789 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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