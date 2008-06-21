پرده های نایلونی برای حمام مناسب نیستند

به گزارش مهر به نقل از واشنگتن پست تحقیقات نشان داده بوی خاص این گونه پرده ها که در مجاورت با آب گرم افزایش می یابد تاثیرات مخربی بر سیستم های بدن می گذارد.

بنابر همین گزارش تجمع مواد شیمیایی می تواند به بافت کبد، سیستم عصبی، تنفسی و تولید مثل صدمه وارد کند. این بررسی ها که از دو سال قبل آغاز شده است نشان می دهد که بسیاری افراد با بوی خاص و غیر سالم این گونه پرده ها آشنایی دارند.

محققان معتقدند از عوارض کوتاه مدت این مواد شیمیایی بر بدن نیز می توان به حالت تهوع و سردرد اشاره کرد. بررسی ها نشان داده ترکیبات مواد شیمیایی تشکیل دهنده پرده های نایلونی در واکنش با هوا و آب می توانند تاثیرات مخربی بر سلامت بدن افراد داشته باشند.

در یکی از تحقیقات نشان داده شده این پرده ها می توانند تا 180 ترکیب مختلف از خود متصاعد کنند که هیچ یک مفید نیستند. یکی از اصلی ترین مواد متشکله آنها را نیز وینیل کلراید تشکیل می دهد که در پی.وی.سی وجود دارد و از جمله مواد سرطان زای شناخته شده به شمار می رود.