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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۳

اعزام مبلغان تخصصی به پنج منطقه کشور در ایام فاطمیه

اعزام مبلغان تخصصی به پنج منطقه کشور در ایام فاطمیه

قم- مدیر مؤسسه دارالزهرا(س) از اعزام پنج گروه تبلیغی به مناطق مختلف کشور در ایام فاطمیه و ارائه محتوای متناسب با نیاز مخاطبان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن معنوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام پنج گروه تبلیغی به پنج منطقه کشور در ایام فاطمیه خبر داد و گفت: مبلغان پیش از اعزام در دوره‌های تخصصی، با مهارت‌ها و فنون تبلیغ آشنا می‌شوند و پس از ارزیابی و مصاحبه، در گروه‌های تبلیغی فعالیت می‌کنند.

مدیر مؤسسه دارالزهرا(س) افزود: آشنایی با فرقه‌ها، مذاهب و ادیان مختلف نیز در برنامه آموزشی مبلغان قرار دارد تا آنان بتوانند در مناطق گوناگون، با آمادگی و استدلال مناسب به پرسش‌ها پاسخ دهند.

معنوی با اشاره به ساختار گروه‌ها گفت: هر گروه در کنار مبلغان، سرگروهی دارد که هماهنگی برنامه‌ها و ارتباط با مسئولان محلی را پیگیری می‌کند و نیازها و اولویت‌های فرهنگی منطقه را به مؤسسه انتقال می‌دهد.

پرسش‌های مخاطبان مبنای تولید محتواست

مدیر مؤسسه دارالزهرا(س) تمرکز بر نوجوانان و جوانان را از محورهای اصلی فعالیت مبلغان دانست و اظهار کرد: مدارس و دانشگاه‌ها از محل‌های اصلی تبلیغ هستند و محتوای آموزشی متناسب با گروه‌های مختلف مخاطب در آن‌ها ارائه می‌شود.

وی گفت: پیش از هر دوره اعزام، پرسش‌ها و دغدغه‌های دانش‌آموزان و دانشجویان گردآوری می‌شود و بر اساس آن‌ها درس‌نامه و محتوای آموزشی شکل می‌گیرد. این مطالب برای مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم و متناسب با دانش‌آموزان دختر و پسر آماده شده است.

معنوی با بیان اینکه محتوای تبلیغی ایام فاطمیه نیز متناسب با موضوع این مناسبت تدوین می‌شود، افزود: در آماده‌سازی مطالب، مسائل ذهنی نوجوانان و جوانان مورد توجه قرار می‌گیرد و از ابزارهای هوش مصنوعی، از جمله برای تصویرسازی، استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: فعالیت مبلغان به برنامه‌های مدارس و دانشگاه‌ها محدود نیست و آنان شب‌ها در جلسات مذهبی، هیئت‌ها، تکایا و حسینیه‌ها حضور می‌یابند. برای این برنامه‌ها نیز متناسب با موضوع هر دوره، متن و محتوای منبر آماده می‌شود.

کتاب تازه برای منبرهای فاطمیه آماده شد

مدیر مؤسسه دارالزهرا(س) با اشاره به کتاب «حضرت زهرا، منادی حقیقت و وحدت» گفت: این اثر برای منبرهای دوره پیش‌رو تهیه شده و در ۱۴ جلسه، موضوعاتی از خطبه تا روضه را در بر می‌گیرد.

معنوی افزود: این کتاب دهمین اثری است که برای برنامه‌های تبلیغی مؤسسه آماده شده و موضوعات آن با توجه به نیازهای روز انتخاب شده است.

وی با اشاره به استمرار ارتباط گروه‌های تبلیغی با مناطق محل فعالیت خود اظهار کرد: برخی گروه‌ها سال‌هاست در مناطق مشخص حضور دارند و با دانش‌آموزان، مسئولان، مردم، مساجد، روحانیون، مداحان و دیگر افراد اثرگذار در فعالیت‌های فرهنگی ارتباط دارند.

مدیر مؤسسه دارالزهرا(س) ادامه داد: سرگروه‌ها در فاصله میان اعزام‌ها نیز برنامه‌هایی مانند جلسات قرآن و هیئت‌های دانش‌آموزی را پیگیری می‌کنند و در حوزه‌هایی همچون پشتیبانی آموزشی و معیشتی، حل اختلاف و توانمندسازی معلمان فعالیت دارند. برای گروه‌های مختلف مخاطبان نیز بسته‌های آموزشی، حمایتی و معارفی فراهم می‌شود.

بازخورد مناطق در برنامه‌های بعدی لحاظ می‌شود

معنوی گفت: پس از پایان هر دوره، گزارش فعالیت‌ها و بازخوردهای مناطق بررسی می‌شود تا نیازهای تازه و کاستی‌های احتمالی شناسایی شود.

وی افزود: نتیجه این ارزیابی‌ها در برنامه‌ریزی اعزام‌های بعدی و به‌روزرسانی محتوای آموزشی و تبلیغی به کار گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: مبلغین ما استان هرمزگان به ویژه میناب و بندر عباس و همچنین استان لرستان و استان اصفهان و استان گلستان اعزام خواهند شد.

کد مطلب 6995797

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