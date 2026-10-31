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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۰

حضور پرشور مردم چناران در تجمعات شبانه

حضور پرشور مردم چناران در تجمعات شبانه

چناران- در دویست و چهل و پنجمین شب مردم شهرستان چناران با حضور پرشور در خیابان ها حاضر شدند و شعار همدلی سردادند.

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کد مطلب 6995799

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