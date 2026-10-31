https://mehrnews.com/x3dtJr ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۰ کد مطلب 6995799 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۰ حضور پرشور مردم چناران در تجمعات شبانه چناران- در دویست و چهل و پنجمین شب مردم شهرستان چناران با حضور پرشور در خیابان ها حاضر شدند و شعار همدلی سردادند. دریافت 15 MB کد مطلب 6995799 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور مردم مشهد در محل فراخوان دشمن مردم جلوتر از مدافعان امنیت در صحنه حضور دارند اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در تجمعات حماسی مردم مشهدالرضا(ع) برچسبها بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی چناران و بینالود
نظر شما