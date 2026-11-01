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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۵

سوگواره شعر فاطمی در آستان سیداسحاق (ع) ساوه برگزار می شود

سوگواره شعر فاطمی در آستان سیداسحاق (ع) ساوه برگزار می شود

ساوه - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه گفت: سوگواره شعر فاطمی با حضور شاعر برجسته آیینی کشور، در آستان مقدس امامزاده سیداسحاق (ع) این شهر برگزار می‌شود.

احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوگواره شعر فاطمی با هدف ترویج فرهنگ و معارف فاطمی، پاسداشت جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) و تقویت جریان شعر آیینی و مذهبی برگزار می شود.

وی افزود: در این برنامه استاد کلامی زنجانی به عنوان مهمان ویژه حضور خواهد داشت و جمعی از شاعران و علاقه مندان به شعر و ادب آیینی در این محفل معنوی گرد هم می آیند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه با اشاره به اهمیت بهره گیری از ظرفیت هنر و ادبیات در ترویج معارف اهل بیت (ع) تصریح کرد: شعر آیینی یکی از موثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم دینی، ارزش های اعتقادی و فرهنگ اهل بیت (ع) به نسل های مختلف جامعه است و برگزاری چنین برنامه هایی می تواند در تقویت این جریان فرهنگی و هنری نقش آفرین باشد.

جوانمرد گفت: این سوگواره با مشارکت کانون های فرهنگی هنری مساجد، اداره اوقاف و امور خیریه، آستان مقدس امامزاده سیداسحاق (ع) و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه، روز پنجشنبه جاری، همزمان با نماز مغرب و عشا در حرم مطهر امامزاده سیداسحاق (ع) ساوه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6995820

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