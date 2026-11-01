به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی تکراری مدعی شد: فکر می‌کنم جنگ میان روسیه و اوکراین در آینده نزدیک پایان خواهد یافت.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا آمریکا هفته آینده جنگ علیه ایران را از سر خواهد گرفت، اظهار کرد: در برابر رسانه‌ها درباره این موضوع صحبت نخواهم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا به دستاوردسازی‌های متوهمانه علیه توانمندی ایران ادامه داد و مدعی شد: پس از آنکه نیروهای دریایی، هوایی ایران و سامانه‌های پدافند ضد هوایی این کشور را نابود کردیم، درباره ایران عجله‌ای نداریم.

ترامپ همچنین ادعا کرد که توانمندی‌های هسته‌ای ایران را نابود کردیم، اما همچنان یک یا دو سایت باقی مانده است که آمریکا باید با آنها برخورد کند.

وی که پس از هشت ماه همچنان درگیر جنگ با ایران است و پیامدهای مخرب آن وی و دولتش در آمریکا را زیر فشار گذاشته است، برای روحیه دادن به خود و هم قطارانش مدعی شد: می‌توانیم در مدت ۱۰ دقیقه با این یک یا دو سایت باقی‌مانده در ایران برخورد کنیم.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان با ادعای این که سایت کوه کلنگ یکی از سایت های ایرانی است که باید با آن برخورد کنیم، مدعی شد: ما می توانیم در مدت‌زمان بسیار کوتاهی با آن برخورد کنیم.