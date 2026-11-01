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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۰

بارش‌های پراکنده از دوشنبه مهمان گلستان می‌شود

بارش‌های پراکنده از دوشنبه مهمان گلستان می‌شود

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از آغاز ناپایداری‌های جوی از روز دوشنبه خبر داد و گفت: بارش باران، وزش باد و احتمال رعد و برق تا ظهر چهارشنبه در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز یکشنبه نیز جو نسبتاً آرامی در سطح استان حاکم خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در وضعیت جوی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: از روز دوشنبه با گذر متناوب امواج تراز میانی جو، به‌تدریج شاهد افزایش ابر، وزش باد و بارندگی در برخی مناطق استان خواهیم بود که این ناپایداری‌ها با احتمال وقوع رعد و برق همراه است.

جعفری با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه جوی تا ظهر چهارشنبه ادامه داد: روز سه‌شنبه ناپایداری‌های جوی در برخی نقاط استان شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال بارش‌های قابل توجه‌تری به‌صورت نقطه‌ای وجود دارد.

کد مطلب 6995822

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