به گزارش خبرنگار مهر، امانگلدی حنفی شامگه شنبه در تجمع مردمی شهرستان ترکمن، حضور و همراهی مردم در حمایت از کشور را نشانه پیوند عمیق ملی میان اقوام و مذاهب دانست و اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع حساس ثابت کرده‌اند که تفاوت‌های قومی و مذهبی نمی‌تواند مانعی در مسیر دفاع از سرزمین و استقلال کشور باشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، خون شهدا را پشتوانه ماندگاری انقلاب و تقویت روحیه مقاومت در جامعه برشمرد و افزود: آنچه امروز به مردم انگیزه ایستادگی و امید می‌بخشد، میراث فداکاری کسانی است که برای حفظ استقلال و عزت کشور جان خود را فدا کردند.

امام جمعه خواجه‌نفس با اشاره به فشارها و تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن فرماندهان، مسئولان و رهبر کشور می‌توانند میان مردم اختلاف ایجاد کنند و انسجام جامعه را از بین ببرند، اما حضور و همراهی مردم نشان داد که این محاسبات به نتیجه نرسیده است.

حنفی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای مسلح کشور، امنیت را حاصل آمادگی، فداکاری و مجاهدت این نیروها دانست و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر تهدیدها، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از امنیت و استقلال کشور دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار غیرنظامیان، سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر رنج مردم بی‌دفاع را مورد انتقاد قرار داد و بر ضرورت پاسخگویی عاملان این جنایات تأکید کرد.

حنفی با بیان اینکه اختلاف‌افکنی میان اقوام و مذاهب یکی از اهداف دشمنان است، خاطرنشان کرد: حفظ هوشیاری اجتماعی و تقویت پیوندهای ملی اجازه نمی‌دهد تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی به بستری برای تفرقه و تحقق نقشه‌های دشمن تبدیل شود.

امام جمعه خواجه‌نفس با تأکید بر تعلق ایران به همه ایرانیان گفت: ترکمن، فارس، ترک، لر، شیعه و سنی همگی در هویت ایرانی مشترک هستند و هیچ تفاوتی در مسئولیت ما برای دفاع از این سرزمین وجود ندارد؛ چراکه ایران وطن مشترک همه ماست و حفاظت از آن وظیفه همگانی است.