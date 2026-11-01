به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه شنبه در نشست کمیته انرژی استان که با حضور سیدمهدی مهیایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: تأمین نان مورد نیاز مردم از دغدغه‌های اصلی مدیریت استان است، اما با توجه به اقدامات انجام‌شده و آمادگی واحدهای مربوط، نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: در بازدیدهای میدانی از هر ۱۴ شهرستان گلستان و بخش‌ها و روستاهای تابعه، وضعیت آمادگی برای مواجهه با شرایط زمستانی بررسی شده و مانورهای پیش‌بینی‌شده نیز با موفقیت اجرا شده است.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر اینکه محدودیت‌های احتمالی سوخت از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بوده است، گفت: از فروردین‌ماه مشخص بود که در فصل زمستان با محدودیت‌هایی در تأمین سوخت مواجه خواهیم شد؛ از این رو دستگاه‌های مسئول باید از مرحله پیش‌بینی و برنامه‌ریزی تا اجرای اقدامات عملیاتی، وظایف خود را با جدیت دنبال کنند.

کیان‌مهر با بیان اینکه مردم اختلال در خدمات‌رسانی را نمی‌پذیرند، خاطرنشان کرد: مدیریت استان باید به‌گونه‌ای عمل کند که محدودیت‌های احتمالی سوخت، زندگی روزمره شهروندان و روند فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را مختل نکند.

وی همچنین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را موظف به پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای تأمین و توزیع مستمر سوخت دانست و تأکید کرد: سوخت مورد نیاز خانوارها، نانوایی‌ها، واحدهای تولیدی و مرغداری‌ها باید به‌موقع تأمین شود تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در فعالیت این بخش‌های ضروری به وجود نیاید.

معاون اقتصادی استاندار گلستان درباره وضعیت ذخایر سوخت مرغداری‌ها نیز گفت: این واحدها از مخازن ذخیره برخوردارند و اقدامات مناسبی برای ذخیره‌سازی سوخت انجام داده‌اند، اما این موضوع نباید موجب کاهش نظارت دستگاه‌های مسئول شود.

کیان‌مهر بر ضرورت استمرار نظارت بر روند ذخیره‌سازی و توزیع سوخت تأکید کرد و خواستار اطمینان از امکان سوخت‌رسانی به واحدهای ضروری در تمام دوره محدودیت گاز شد.