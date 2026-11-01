خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در هفته‌های اخیر، انتشار مطالب متعدد درباره احتمال وقوع پدیده ال نینو و بارش‌های شدید در استان بوشهر، توجه افکار عمومی را به شرایط جوی ماه‌های پیش‌رو جلب کرده است؛ موضوعی که در کنار ضرورت آمادگی برای مخاطرات طبیعی، اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه را نیز برجسته می‌کند.

پیش‌بینی بارش‌های شدید، به‌ویژه در استانی با رودخانه‌های فصلی، آبراهه‌های متعدد و مناطق مستعد آب‌گرفتگی، موضوعی مهم و نیازمند توجه جدی است. با این حال، انتشار اخبار غیرمستند یا ارائه پیش‌بینی‌های احتمالی به‌عنوان رویدادهای قطعی می‌تواند موجب نگرانی‌های غیرضروری و شکل‌گیری برداشت‌های نادرست در جامعه شود.

در چنین شرایطی، مدیریت افکار عمومی بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت بحران است. مردم باید بدانند چه مخاطراتی محتمل است، چه مناطقی ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند، چه اقداماتی برای پیشگیری انجام شده و در صورت تشدید شرایط جوی، چه توصیه‌هایی را باید جدی بگیرند.

ال نینو و احتمال بارش‌های فراتر از نرمال در بوشهر

ال نینو از پدیده‌های مهم اقلیمی جهان است که با تغییر دمای سطح آب در بخش‌هایی از اقیانوس آرام استوایی و تغییر در الگوهای گردش جو همراه می‌شود. این پدیده می‌تواند بر شرایط دما و بارش در مناطق مختلف جهان اثر بگذارد، اما شدت و نوع این آثار در همه مناطق یکسان نیست.

از این رو، احتمال وقوع ال نینو به‌تنهایی به معنای قطعی بودن بارش‌های سیل‌آسا در استان بوشهر نیست و ارزیابی پیامدهای آن نیازمند بررسی داده‌های هواشناسی و الگوهای منطقه‌ای است.

استان بوشهر به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی، در برخی دوره‌های بارندگی با خطر سیلاب و آب‌گرفتگی مواجه می‌شود. بارش‌های رگباری و تندری، به‌ویژه در حوضه‌های آبریز و مناطق دارای سابقه سیلاب، می‌توانند مخاطراتی برای راه‌ها، زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌ها ایجاد کنند.

در این میان، تفاوت میان پیش‌بینی‌های فصلی و هشدارهای کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد. پیش‌بینی‌های فصلی تصویری کلی از احتمال تغییرات بارش ارائه می‌کنند، اما تعیین زمان، شدت و محل دقیق وقوع بارندگی‌های خطرناک به اطلاعات به‌روزتر و پیش‌بینی‌های نزدیک به زمان وقوع نیاز دارد.

آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای فصل بارندگی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در مجامع بین‌المللی، سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان، از احتمال وقوع ال نینو و تأثیر آن بر شرایط جوی منطقه خبر داده است.

کوروش دهقان اظهار کرد: بر اساس نشانه‌ها و پیش‌بینی‌های موجود، احتمال بروز ناپایداری‌های جوی در کشور و استان بوشهر وجود دارد که می‌تواند با تندباد، طوفان، صاعقه، بارش‌های تندری و رگباری همراه باشد.

وی با اشاره به احتمال بارش‌های فراتر از میانگین معمول در استان افزود: برآوردهای مطرح‌شده، اواسط آبان تا اواخر دی‌ماه را به‌عنوان دوره‌ای محتمل برای وقوع بارش‌های فوق‌نرمال در استان بوشهر مطرح می‌کند و این شرایط ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی و مردم را نشان می‌دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با تشریح اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده بیان کرد: در راستای کاهش خطرات احتمالی، سه نشست ستاد مدیریت بحران استان به ریاست استاندار برگزار شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مواجهه با شرایط پیش‌رو انجام گرفته است.

دهقان ادامه داد: پاکسازی رودخانه‌های فصلی و مسیرهای عبور سیلاب در نقاط مختلف استان در حال اجراست و دستگاه‌های اجرایی نیز برای تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در شرایط اضطراری به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های وزارت کشور و تطبیق آن با شرایط استان گفت: وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه پیشگیری، آمادگی و مدیریت بحران مشخص شده و هماهنگی‌های لازم برای عبور ایمن از فصل بارندگی در دستور کار قرار دارد.

دهقان همچنین مدیریت مصرف انرژی را از دیگر محورهای برنامه‌ریزی استان عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور، تدابیر لازم برای مدیریت بهینه مصرف در دوره پیش‌رو نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با تأکید بر ضرورت آموزش عمومی و هماهنگی رسانه‌ها خاطرنشان کرد: انتشار اخبار موثق و واقعی از منابع قابل اطمینان در نخستین فرصت، برای جلوگیری از تشویش افکار عمومی در دستور کار قرار دارد و همراهی مردم با توصیه‌های مسئولان می‌تواند به عبور موفق از شرایط احتمالی کمک کند.

مدیریت افکار عمومی؛ بخش مهمی از پدافند غیرعامل

در کنار اقدامات اجرایی و پیشگیرانه، نحوه اطلاع‌رسانی درباره مخاطرات جوی نقش تعیین‌کننده‌ای در آمادگی جامعه دارد. اطلاع‌رسانی زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر انتقال واقعیت‌ها، امکان تصمیم‌گیری درست و به‌موقع را برای مردم فراهم کند.

مسعود باقری، کارشناس حوزه رسانه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مدیریت افکار عمومی در شرایط احتمال وقوع مخاطرات طبیعی اظهار کرد: پدیده‌هایی مانند ال نینو و احتمال بارش‌های شدید، به دلیل گستردگی آثار احتمالی و ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم، نیازمند مدیریت و هدایت صحیح افکار عمومی هستند.

وی افزود: در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی نباید صرفاً به انتشار خبر احتمال وقوع یک پدیده محدود شود، بلکه لازم است ابعاد موضوع، میزان قطعیت پیش‌بینی‌ها، پیامدهای احتمالی و راهکارهای پیشگیری و مقابله نیز برای مردم تبیین شود.

این کارشناس حوزه رسانه با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در ارائه اطلاعات دقیق و به‌هنگام تصریح کرد: مسئولان باید اخبار و هشدارهای خود را در زمان مناسب، با زبانی روشن و از طریق کانال‌های رسمی منتشر کنند. تأخیر در اطلاع‌رسانی یا ارائه اطلاعات مبهم می‌تواند زمینه‌ساز برداشت‌های نادرست و انتشار شایعات شود.

باقری ادامه داد: مردم نیز باید اخبار مربوط به شرایط جوی را از مراجع رسمی، به‌ویژه سازمان هواشناسی و مدیریت بحران، پیگیری کنند و از بازنشر مطالبی که منبع مشخص یا پشتوانه علمی ندارند، خودداری کنند.

وی با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در گردش اخبار گفت: سرعت بالای انتشار اطلاعات در فضای مجازی، در کنار مزایای آن، می‌تواند موجب گسترش شایعات و بزرگ‌نمایی مخاطرات شود. بررسی صحت اطلاعات پیش از انتشار، مسئولیتی است که رسانه‌ها و کاربران باید به آن توجه داشته باشند.

اطلاع‌رسانی به‌موقع؛ ضرورتی برای کاهش خسارات

مهرداد جشنی‌پور، کارشناس رسانه، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت مدیریت افکار عمومی در شرایط بحرانی اظهار کرد: مدیریت افکار عمومی از مهم‌ترین بخش‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است و باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت انتشار اطلاعات دقیق در بازه زمانی مناسب افزود: در شرایط وقوع مخاطرات جوی، اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای انجام شود که مردم بتوانند با آگاهی کافی درباره تردد، فعالیت‌های روزمره و اقدامات حفاظتی خود تصمیم بگیرند.

این کارشناس رسانه با بیان اینکه اطلاع‌رسانی درباره خطرات و محدودیت‌های ناشی از بارندگی اهمیت ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: اعلام به‌موقع مناطق در معرض خطر سیلاب، مسیرهای مسدودشده، وضعیت راه‌ها و جاده‌ها و تصمیمات مربوط به تعطیلی مدارس و ادارات، از جمله اطلاعاتی است که باید با سرعت، دقت و شفافیت در اختیار مردم قرار گیرد.

جشنی‌پور ادامه داد: اگر اطلاعات ضروری با تأخیر منتشر شود یا مردم برای دریافت اخبار معتبر با دشواری مواجه باشند، احتمال سردرگمی و بروز رفتارهای پرخطر افزایش می‌یابد. در مقابل، اطلاع‌رسانی مستمر و هماهنگ می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و افزایش همکاری عمومی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها گفت: در شرایط بحرانی، پیام‌های رسمی باید روشن، یکپارچه و متناسب با وضعیت موجود باشند تا از انتشار اطلاعات متناقض و شکل‌گیری شایعات جلوگیری شود.

هشدارهای هواشناسی؛ از پیش‌بینی تا اقدام عملی

یکی از الزامات اطلاع‌رسانی درباره مخاطرات جوی، تفکیک میان احتمال وقوع یک پدیده و هشدار عملیاتی است. پیش‌بینی‌های بلندمدت و فصلی برای شناخت روندهای احتمالی به کار می‌روند، اما هشدارهای کوتاه‌مدت و روزانه مبنای تصمیم‌گیری درباره اقدامات فوری و حفاظت از جان و مال مردم هستند.

بر این اساس، انتشار مطالب درباره احتمال بارش‌های فراتر از نرمال باید با توضیح درباره بازه زمانی، محدوده جغرافیایی و میزان قطعیت پیش‌بینی‌ها همراه باشد. پیش‌بینی فصلی به‌تنهایی نمی‌تواند زمان دقیق، شدت یا محل وقوع یک سیلاب مشخص را تعیین کند.

در استان بوشهر، اطلاع‌رسانی درباره بارندگی‌های شدید باید با توجه به شرایط شهرستان‌ها، مناطق ساحلی، حوضه‌های آبریز و نقاط دارای سابقه آب‌گرفتگی انجام شود. ارائه اطلاعات منطقه‌ای و کاربردی به مردم کمک می‌کند تا به جای نگرانی عمومی و غیرهدفمند، اقدامات متناسب با شرایط محل زندگی خود را انجام دهند.

همچنین هشدارها باید با توصیه‌های عملی همراه باشند؛ از جمله پرهیز از تردد در مسیرهای سیلابی، خودداری از توقف در بستر رودخانه‌های فصلی، توجه به محدودیت‌های تردد و رعایت توصیه‌های نیروهای امدادی در زمان بارندگی شدید.

مقابله با شایعات و تقویت اعتماد عمومی

در شرایطی که اخبار مخاطرات طبیعی با سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شود، مقابله با شایعات صرفاً به تکذیب مطالب نادرست محدود نیست. ارائه اطلاعات مستند، پاسخ‌گویی سریع به پرسش‌های عمومی و توضیح درباره ابهام‌های موجود، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد مردم به منابع رسمی را تقویت کند.

رسانه‌ها نیز در این زمینه مسئولیتی مهم بر عهده دارند. استفاده از تیترهای دقیق، پرهیز از بزرگ‌نمایی و تفکیک داده‌های تأییدشده از گمانه‌زنی‌ها، از اصول ضروری پوشش خبری مخاطرات طبیعی است.

در مقابل، انتشار خبرهای هیجان‌انگیز اما فاقد پشتوانه علمی، ممکن است در کوتاه‌مدت توجه مخاطبان را جلب کند، اما در بلندمدت به اعتبار رسانه و اعتماد عمومی آسیب بزند.

آمادگی عمومی؛ مسئولیتی مشترک

احتمال وقوع بارش‌های شدید در استان بوشهر، ضرورت توجه هم‌زمان به آمادگی زیرساختی، مدیریت بحران و اطلاع‌رسانی مسئولانه را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، نه نادیده گرفتن هشدارها رویکردی منطقی است و نه انتشار اخبار تأییدنشده و ایجاد نگرانی عمومی.

همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها و مردم در چارچوب اطلاعات معتبر و توصیه‌های کارشناسی، می‌تواند به کاهش خطرات احتمالی کمک کند. اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام، ضمن افزایش آمادگی شهروندان، امکان تصمیم‌گیری بهتر را برای مسئولان و مردم فراهم می‌کند.

در نهایت، مدیریت موفق مخاطرات جوی تنها به اقدامات عمرانی و امدادی محدود نمی‌شود؛ آگاهی عمومی، اعتماد به منابع معتبر و مسئولیت‌پذیری در انتشار اطلاعات نیز از ارکان اساسی آن به شمار می‌روند. استان بوشهر برای مواجهه با بارش‌های احتمالی پیش‌رو، به آمادگی عملیاتی و جریان اطلاعاتی شفاف، علمی و قابل اتکا نیاز دارد.