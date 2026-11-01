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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۹

سرشماری زمستانه حیات وحش اصفهان از ۱۵ آبان آغاز می‌شود

سرشماری زمستانه حیات وحش اصفهان از ۱۵ آبان آغاز می‌شود

اصفهان- معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: برنامه سرشماری زمستانه حیات وحش از ۱۵ آبان‌ماه در حداقل ۱۰ منطقه حفاظت شده استان آغاز می‌شود.

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرشماری زمستانه حیات وحش استان اصفهان امسال از ۱۵ آبان شروع می‌شود، اظهار کرد: برآورد جمعیتی گونه‌های شاخص استان شامل کَل و بز، قوچ و میش، آهو و جبیر را دستکم در ۱۰ منطقه حفاظت شده خواهیم داشت.

وی افزود: سرشماری حیات وحش به‌صورت مستقیم، غیرمستقیم یا با استفاده از نمایه‌ها و بر اساس امکانات و زیرساخت‌های موجود انجام خواهد شد.

برآورد جمعیتی هوبره به روش‌های علمی و مشاهده مستقیم

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی استان اصفهان ادامه داد: گونه هوبره نیز که پرنده‌ای باارزش و مختص زیستگاه‌های دشتی و بیابانی استان اصفهان است و در ۶ تا هفت شهرستان بزرگ استان پراکنش دارد، امسال نیز در برنامه برآورد جمعیت قرار گرفته و با روش مشاهدات مستقیم و تحلیل‌های علمی بررسی می‌شود.

اجرای سرشماری پرندگان زمستان‌گذران از آذرماه

اکبری همچنین به اجرای طرح سرشماری پرندگان زمستان‌گذران آبزی و کنارآبزی در آذر و دی‌ماه اشاره کرد و گفت: این طرح در ۱۳ سایت منتخب اکوسیستم آبی استان از جمله تالاب گاوخونی، رودخانه زاینده‌رود، تصفیه‌خانه‌های بزرگ، سد حنا، سد چغاخور و سد گلپایگان انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: برخی اکوسیستم‌های انسان‌ساخت مثل تصفیه خانه‌های آب اطراف شهر نیز در سرشماری پرندگان لحاظ خواهند شد.

شناسایی بیش از ۲ هزار گونه گیاهی و ۴۹۵ گونه جانوری در اصفهان

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تأکید کرد: نتایج این سرشماری‌ها با داده‌های قبلی مقایسه می‌شود تا بانک اطلاعاتی حیات وحش استان تقویت و برنامه‌ریزی حفاظتی بهتر و دقیق‌تری انجام شود.

اکبری درخصوص آخرین وضعیت تنوع زیستی و گونه‌های قابل شمارش استان اصفهان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار گونه گیاهی از صد جنس مختلف و ۴۹۵ گونه مهره‌دار شامل ۶۵ گونه پستاندار، ۳۰۲ گونه پرنده، ۴۳ گونه خزنده، ۴۱ گونه ماهی و هشت گونه دوزیست در پهنه این استان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان اصفهان دارای ۲۳ منطقه حفاظت‌شده و شکار ممنوع تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست است. مساحت مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست استان در حال حاضر به حدود ۲.۵ میلیون هکتار می‌رسد. منطقه حفاظت شده کرکس (واقع در شهرستان‌های نطنز و میمه)، قمصر و برزوک (واقع در شهرستان کاشان)، کهیاز (واقع در شهرستان اردستان) و دالانکوه (در محدوده شهرهای دامنه و چادگان) است.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی (در محدوده اصفهان-بهارستان) و قمیشلو (در محدوده شهرهای شاهین شهر، خمینی شهر، نجف آباد و تیران و کرون) پناهگاه موته (واقع در شهرستان میمه) و پناهگاه حیات وحش عباس آباد (محدوده نائین و خور وبیابانک)، تالاب بین‌المللی گاوخونی (در محدوده شهر ورزنه) هم‌چنین ۱۰ منطقه شکار ممنوع از جمله مناطق حنا، خارو، ستبله، کلاته و یخاب از دیگر ظرفیت‌های زیست محیطی و طبیعی استان اصفهان است.

کد مطلب 6995832

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