برنامه آخرین روز مسابقات کشتی؛ شانس یک طلا و ۳ برنز برای آزادکاران

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین و آخرین روز پایانی مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی آستانه قزاقستان، نمایندگان ایران در اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم به مصاف رقبای خود می‌روند. روز گذشته در چهار وزن پایانی محمد نخودی به مرحله فینال راه پیدا کرد و باید برای کسب مدال طلا تلاش کند. در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در مرحله نیمه نهایی شکست خورد و به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد. میلاد والی زاده و امیرمحمد یزدانی هم باید برای کسب مدال برنز در مسابقات شانس مجدد به میدان بروند.

برنامه روز پایانی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۰ آبان ماه:

ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

مسابقه کشتی‌گیران ایران:

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی‌زاده در نخستین کشتی شانس مجدد خود با ادوین سگورا از آرژانتین مسابقه می‌هد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در نخستین کشتی شانس مجدد خود به مصاف برنده جیمز گرین از آمریکا و هاروتونیان از ارمنستان می‌رود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی در فینال با لوی دیوید هینس از آمریکا کشتی می‌گیرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور در دیدار رده‌بندی برای مدال برنز به مصاف برنده تسوکایف از آذربایجان و جسایا اوئرا از کشور نائورا می‌رود.