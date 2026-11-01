به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه رزمایش پدافند غیرعامل نانوایان در قالب طرح شهید آبشناسان، با هدف افزایش آمادگی واحدهای نانوایی برای تداوم پخت و تأمین نان در شرایط اضطراری و با استفاده از ژنراتور و سوخت جایگزین، در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

رئیس اتاق اصناف بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رزمایش روز دهم آبان‌ماه، همزمان با سراسر کشور و در قالب طرح شهید آبشناسان، در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان‌های تابعه برگزار شد.

مهرداد الهی افزود: این رزمایش همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با هدف ارتقای تاب‌آوری واحدهای نانوایی، تضمین امنیت غذایی و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی به اجرا درآمد.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های صنفی در برگزاری این رزمایش گفت: این برنامه با مشارکت سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی سپاه فتح استان، پدافند غیرعامل استان، اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه نانوایان یاسوج برگزار شد.

رئیس اتاق اصناف بویراحمد ادامه داد: در جریان این رزمایش، نانوایان به‌صورت عملیاتی نحوه پخت نان در شرایط قطع شبکه برق یا بروز اختلال در تأمین سوخت اصلی را تمرین کردند تا میزان آمادگی خود را برای ادامه فعالیت در شرایط اضطراری محک بزنند.

وی استفاده از موتورهای برق اضطراری (ژنراتور) و سوخت‌های جایگزین را از محورهای اصلی این رزمایش عنوان کرد و افزود: سنجش آمادگی نانوایان برای استفاده از تجهیزات و منابع انرژی جایگزین، نقش مهمی در جلوگیری از توقف فعالیت نانوایی‌ها هنگام بروز بحران دارد.

الهی تصریح کرد: افزایش تاب‌آوری اصناف، پیشگیری از اختلال در چرخه تأمین و توزیع نان و آمادگی برای مقابله با تهدیدات و حوادث غیرمترقبه از مهم‌ترین اهداف اجرای این برنامه بود.

وی در پایان بر ضرورت حفظ آمادگی مستمر واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت نان در سبد غذایی خانوارها، باید تمهیدات لازم برای تداوم پخت و عرضه این کالای اساسی در هر شرایطی اندیشیده شود.