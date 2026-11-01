تیم ملی کشتی آزاد چگونه قهرمانی را از دست داد؛ ایران به عنوان سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در آخرین روز مسابقات قهرمانی جهان با ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز پس از آمریکا و روسیه در جایگاه سوم قرار گرفته است. برای کشتی ایران رحمان عموزاد و حسن یزدانی موفق به کسب مدال برنز شدند و احمد جوان و امیرحسین زارع به نشان خوش رنگ طلا رسیدند.

ملی‌پوشان کشتی آزاد در آخرین روز مسابقات کشتی هم شانس مدال آوری دارند. محمد نخودی در مرحله فینال باید به مصاف حریف خود برود و در صورت پیروزی سومین مدال طلا کاروان کشتی ایران را از آن خود می‌کند. امیرحسین فیروزپور هم در مرحله رده‌بندی برای مدال برنز باید تلاش کند. امیرمحمد یزدانی و میلاد والی زاده برای شانس مجدد باید تلاش کنند و در صورت پیروزی و راهیابی به رده‌بندی برای مدال برنز باید به میدان بروند.

در پایان رقابت‌های ۶ وزن نخست و در فاصله یک روز تا پایان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، تیم ملی آمریکا با کسب ۳ مدال طلا و ۳ برنز و مجموع ۱۲۰ امتیاز در صدر رده‌بندی تیمی قرار دارد. روسیه با یک مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز و ۱۰۵ امتیاز در جایگاه دوم ایستاده و ایران نیز با ۲ مدال طلا، ۲ برنز و مجموع ۸۰ امتیاز، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

با مشخص شدن فینالیست‌های ۴ وزن پایانی حضور ایران، آمریکا و روسیه روی سکوهای تیمی مسابقات جهانی کشتی آزاد قطعی شده است؛ اما رقابت اصلی در روز پایانی برای تعیین قهرمان و نایب‌قهرمان بین آمریکا و روسیه خواهد بود. در وزن ۵۷ کیلوگرم نماینده آمریکا به فینال رسیده و کشتی‌گیران ایران و روسیه راهی جدول شانس مجدد شده‌اند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم روسیه یک فینالیست دارد و نمایندگان ایران و آمریکا در جدول شانس مجدد رقابت می‌کنند. در وزن ۷۹ کیلوگرم نمایندگان ایران و آمریکا برای کسب مدال طلا به مصاف هم می‌روند و کشتی‌گیر روس در جدول شانس مجدد حضور دارد. در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز فینال بین آمریکا و روسیه برگزار می‌شود و نماینده ایران برای کسب مدال برنز به میدان می‌رود.

با توجه به این شرایط ایران در بهترین حالت می‌تواند در روز پایانی یک مدال طلا و سه برنز دیگر کسب کند و با اضافه کردن ۷۰ امتیاز به مجموع امتیازات خود به ۱۵۰ امتیاز برسد. این در حالی است که آمریکا حتی در صورت کسب سه مدال نقره در چهار وزن باقی‌مانده ۶۰ امتیاز دیگر به دست می‌آورد و مجموع امتیازاتش به ۱۸۰ می‌رسد.

بنابراین قهرمانی ایران در این دوره از مسابقات دیگر امکان‌پذیر نیست و تیم ملی نمی‌تواند از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. تیم ملی کشتی آزاد در صورتی می‌توانست به عنوان قهرمانی برسد که حذفی نداشته باشد اما در این دوره از مسابقات کاروان کشتی آزاد دو اوتی دارد. کامران قاسمپور و سینا خلیلی از دور رقابت‌ها حذف شدند و ایران با توجه به حذف این دو نفر شانسی برای دفاع از عنوان قهرمانی سال گذشته خود ندارد.

البته تیم ملی کشتی ایران همچنان روی کاغذ شانس رسیدن به جایگاه دوم را دارد، اما با توجه به شرایط روسیه در اوزان باقی‌مانده، کسب عنوان نایب‌قهرمانی نیز دشوار به نظر می‌رسد. به این ترتیب امروز و در روز پایانی رقابت اصلی برای کسب عنوان قهرمانی بین آمریکا و روسیه خواهد بود و ایران نیز بیش از هر چیز برای حفظ جایگاه سوم تیمی تلاش خواهد کرد.

تیم ملی کشتی آزاد ایران سال گذشته در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ به عنوان قهرمانی رسید اما امسال شرایط سخت‌تر شد. تیم روسیه پس از چندین سال غیبت با پرچم خودش به میدان آمد و تیم ملی کشتی آزاد آمریکا هم همیشه جزء مدعیان بوده است و بنابراین رقابت سخت‌تر بوده و شاگردان درستکار نتوانستند همچون سال گذشته بر بام جهان قرار بگیرند و از عنوان قهرمانی سال گذشته خود دفاع کنند.