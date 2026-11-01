  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۵

وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در نائین؛ تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند

وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در نائین؛ تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری در محدوده شهرستان نائین خبر داد و گفت: تا کنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر بروز خسارات احتمالی دریافت نشده است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، ساعت ۶ و ۱۱ دقیقه، محدوده شهرستان نائین را لرزاند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زلزله، هماهنگی‌های لازم انجام گرفت و تعداد ۲ تیم ارزیاب برای بررسی دقیق ابعاد حادثه و وضعیت منطقه به روستاهای اطراف اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها و گزارش‌های دریافتی از تیم‌های اعزامی، تا این لحظه هیچ‌گونه گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است و وضعیت منطقه تحت رصد قرار دارد.

کد مطلب 6995849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها