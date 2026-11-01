منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، ساعت ۶ و ۱۱ دقیقه، محدوده شهرستان نائین را لرزاند.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این زلزله، هماهنگی‌های لازم انجام گرفت و تعداد ۲ تیم ارزیاب برای بررسی دقیق ابعاد حادثه و وضعیت منطقه به روستاهای اطراف اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها و گزارش‌های دریافتی از تیم‌های اعزامی، تا این لحظه هیچ‌گونه گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است و وضعیت منطقه تحت رصد قرار دارد.