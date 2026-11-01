به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در سلیمانیه عراق گزارش داد که رژیم صهیونیستی در مسیر تلاش های میانجیگرانه کردی عراقی برای مذاکره با گروهک های تروریستی و تجزیه طلب ضد ایرانی مداخله کرده و آن را ناکام گذاشته است.

وی اضافه کرد که شخصیت های کردی عراقی تلاش کردند تجربه ترکیه را در خصوص نحوه تعامل با حزب منحله پ.ک.ک پیاده کنند اما رژیم صهیونیستی با دادن وعده های توخالی به گروهک های مذکور مدعی تداوم حمایت های خود از آنها و ایجاد منطقه حائل در برابر کنار گذاشتن این میانجیگری ها شد.

پیشتر منابع آگاه در گفتگو با المیادین اعلام کرده بودند که توافق امنیتی میان تهران و بغداد و اربیل در سال ۲۰۲۳ شامل خلع سلاح گروهک های ضد ایرانی و انتقال آنها به مناطق دور از مرزهای عراق و ایران می شود. همچنین فاش شده بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان تجاوز نظامی به ایران بر روی اقدام گروهک های تروریستی در مرزهای غربی کشورمان حساب باز کرده بودند.