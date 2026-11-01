خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بخش ارم شهرستان دشتستان با ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و نیروی انسانی، از مناطق مستعد توسعه در استان بوشهر به شمار می‌رود.

با این حال، تحقق ظرفیت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم این منطقه، نیازمند تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، تأمین آب پایدار و ارتقای خدمات عمومی است؛ موضوعاتی که طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم تبدیل شده‌اند.

دهم آبان، روز تنگ ارم، فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی و اجتماعی این منطقه و توجه به مطالبات مردم آن است. نام‌گذاری این روز، حاصل همدلی و تلاش بزرگان، ادیبان و ورزشکاران تنگ ارم بوده و نمادی از اتحاد، همبستگی و ایستادگی مردم برای احقاق حقوق و پیشرفت منطقه محسوب می‌شود.

در همین راستا، سید حسین جعفری بخشدار ارم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز تنگ ارم و تقدیر از همراهی مردم و مسئولان، به تشریح مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده، پروژه‌های در دست اجرا و برنامه‌های بخشداری برای رفع مشکلات زیرساختی، توسعه کشاورزی، بهبود خدمات عمومی و تقویت مشارکت اجتماعی پرداخت.

دهم آبان چه جایگاهی در هویت تاریخی و اجتماعی مردم تنگ ارم دارد و چه پیامی برای توسعه آینده منطقه به همراه دارد؟

دهم آبان در تقویم این خطه تنها یک تاریخ نیست، بلکه یادگار خرد جمعی و نماد اراده مردمی است که با همدلی بزرگان، ادیبان و ورزشکاران این شهر، این روز را به نام تنگ ارم نام‌گذاری کردند. این مناسبت فرصتی است تا روحیه اتحاد، همبستگی و ایستادگی برای احقاق حقوق مردم را زنده نگه داریم و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

روز تنگ ارم یادآور این حقیقت است که پیشرفت یک منطقه بدون مشارکت مردم و همراهی اقشار مختلف جامعه امکان‌پذیر نیست. ما در بخشداری ارم نیز تلاش می‌کنیم با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی، مطالبات مردم را با جدیت پیگیری کنیم و زمینه تحقق برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم آوریم.

در این مناسبت از اعضای شورای اداری بخش، شهردار، مسئولان ادارات، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس، نیروهای انتظامی و بسیج، اعضای کمیته‌های فرهنگی و امنیتی، معتمدان، ریش‌سفیدان، بازنشستگان، جوانان، ورزشکاران، دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان و مادران و همه اقشار مردم صمیمانه قدردانی می‌کنم. همچنین از همراهی اعضای ستاد دکتر پزشکیان در بخش ارم سپاسگزارم.

یکی از مطالبات دیرینه مردم ارم، بهبود وضعیت راه‌های ارتباطی است. در این حوزه چه اقداماتی انجام شده و پروژه‌های محور نمازگاه–تنگ ارم و تنگ ارم–دهرود در چه مرحله‌ای قرار دارند؟

توسعه و ایمن‌سازی راه‌های ارتباطی از اولویت‌های مهم بخشداری ارم است؛ زیرا وضعیت راه‌ها به صورت مستقیم بر ایمنی مردم، دسترسی به خدمات و رونق اقتصادی منطقه تأثیر می‌گذارد.

در محور نمازگاه–تنگ ارم، یکی از دشوارترین بخش‌ها، گردنه حادثه‌خیز نارمنج بود که خوشبختانه عملیات ایمن‌سازی و بهسازی آن به طول ۲.۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان به طور کامل اجرا شده و اکنون زیر بار ترافیک قرار دارد. این اقدام گام مهمی در کاهش خطرات تردد و ارتقای ایمنی مسیر محسوب می‌شود.

همچنین هشت کیلومتر از این محور در قالب دو فاز در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود یک‌هزار و ۳۰۰ متر از آن تا دی‌ماه تکمیل شود. امیدواریم با استمرار تأمین اعتبار و همکاری دستگاه‌های مسئول، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد.

در محور تنگ ارم–دهرود نیز تاکنون ۱۴ کیلومتر تعریض و بهسازی شده و سه کیلومتر دیگر با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان در دست اجراست. چهار کیلومتر از مسیر همچنان باقی مانده که تلاش می‌کنیم با تأمین منابع مالی لازم، عملیات بهسازی آن آغاز شود. هدف نهایی ما تبدیل تمام این مسیر به جاده اصلی و فراهم کردن شرایطی ایمن‌تر و مناسب‌تر برای تردد مردم است.

ناپایداری برق و افت ولتاژ از مشکلات قدیمی شهر تنگ ارم بود. بهره‌برداری از فیدر اختصاصی باستان چه تأثیری بر وضعیت شبکه برق منطقه داشته است؟

استقلال برق شهر تنگ ارم از روستاهای تابعه، یکی از مطالبات مهم و دیرینه مردم بود. ناپایداری شبکه و افت ولتاژ در سال‌های گذشته مشکلاتی برای شهروندان، واحدهای تجاری و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده بود.

خوشبختانه با بهره‌برداری از فیدر اختصاصی باستان، مشکل حدود ۱۰ ساله افت ولتاژ و ناپایداری برق تنگ ارم برطرف شد. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال و در یک فرآیند فشرده ۴۵ روزه به نتیجه رسید.

اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و افزایش پایداری شبکه توزیع برق است. امیدواریم با بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های ایجادشده، شاهد کاهش قطعی‌های مکرر و تأمین برق مطمئن‌تر برای مردم و واحدهای اقتصادی منطقه باشیم.

پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساختی مهم بخش ارم، به‌ویژه در حوزه آب و ساختمان بخشداری، چه وضعیتی دارند و برای تکمیل آن‌ها چه پیگیری‌هایی انجام شده است؟

تکمیل پروژه‌های زیرساختی و نیمه‌تمام، از محورهای اصلی برنامه‌های بخشداری است. در این زمینه تلاش کرده‌ایم طرح‌های کلیدی بخش را در فهرست پروژه‌های شاخص استان قرار دهیم تا امکان پیگیری مؤثرتر و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن‌ها فراهم شود.

ساختمان جدید بخشداری ارم با زیربنایی در حدود ۸۸۰ تا یک‌هزار و ۹۳ مترمربع در دو طبقه در حال احداث است. در بازدیدهای اخیر، روند پیشرفت فیزیکی پروژه بررسی و بر ضرورت تسریع در تکمیل آن تأکید شده است. تکمیل این ساختمان می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای ارائه خدمات اداری به مردم فراهم کند.

سد مخزنی دهرود نیز از طرح‌های راهبردی منطقه است. این سد با ارتفاع حدود ۲۵ تا ۲۶ متر و ظرفیت مخزن ۱۰ تا ۱۱ میلیون مترمکعب، نقش مهمی در تأمین آب کشاورزی و مدیریت منابع آبی خواهد داشت. پروژه پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارد و امیدواریم با تأمین اعتبار مورد نیاز، مطابق برنامه زمان‌بندی به مرحله آبگیری برسد.

همچنین مخزن پنج‌هزار مترمکعبی شهر تنگ ارم با هدف افزایش پایداری آب شرب و کاهش نوسانات فشار در حال اجراست. پیگیری این طرح‌ها به‌ویژه با توجه به شرایط اقلیمی و ضرورت مدیریت منابع آب، اهمیت فراوانی دارد.

با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی بخش ارم، چه برنامه‌هایی برای تأمین آب پایدار، احیای منابع زیرزمینی و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد؟

کشاورزی اولویت نخست توسعه بخش ارم است و بخش مهمی از معیشت مردم به این فعالیت وابسته است. به همین دلیل، تأمین آب پایدار کشاورزی و حفاظت از منابع آبی، از مهم‌ترین محورهای پیگیری بخشداری به شمار می‌رود.

در این مسیر، حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی و بازدیدهای میدانی از پروژه‌های آب و کشاورزی، فرصت مناسبی برای طرح مستقیم مسائل مردم و بررسی راهکارهای اجرایی فراهم کرده است. ما تلاش می‌کنیم مطالبات کشاورزان را در جلسات تخصصی و بازدیدهای میدانی مطرح کنیم و برای رفع موانع موجود، هماهنگی لازم را با دستگاه‌های مسئول انجام دهیم.

اجرای پروژه‌های آبی، تکمیل سد مخزنی دهرود و توسعه زیرساخت‌های ذخیره و انتقال آب، از اقداماتی است که می‌تواند در تأمین نیازهای کشاورزی و احیای سفره‌های زیرزمینی مؤثر باشد. در کنار این موارد، پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه صنایع تبدیلی و مرتبط با کشاورزی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا توسعه این واحدها می‌تواند ارزش افزوده محصولات منطقه را افزایش دهد و زمینه اشتغال پایدار را فراهم کند.

پاسخگویی ادارات، ساماندهی خدمات عمومی و آمادگی در برابر بحران‌ها از دیگر موضوعات مورد توجه مردم است. بخشداری ارم در این زمینه چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌هایی برای آینده دارد؟

پاسخگو کردن ادارات، سازمان‌های دولتی، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در برابر مطالبات مردم، از اصول کاری بخشداری ارم است. نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان و پیگیری مشکلات شهروندان را وظیفه خود می‌دانیم و تلاش می‌کنیم ارتباط مردم با مسئولان مستقیم و بدون واسطه باشد.

در حوزه اصناف، ساماندهی نانوایی‌های بخش انجام شده و برای نخستین بار همه نانوایی‌ها به تابلوهای یکسان و هماهنگ مجهز شده‌اند. همچنین چهار دستگاه نانوایی مستعمل با دستگاه‌های جدید جایگزین شده و پیگیری برای راه‌اندازی مجتمع نان در دستور کار قرار دارد. این اقدامات با هدف بهبود کیفیت خدمات و ارتقای نظم در عرضه نان انجام شده است.

در حوزه مدیریت بحران نیز هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با شرایط اضطراری، از جمله پدیده‌هایی نظیر النینو، مورد توجه قرار دارد. تسهیل‌گری و نظارت بر دستگاه‌های خدمت‌رسان و برگزاری نشست‌های هماهنگی، بخشی از رویکرد بخشداری برای افزایش آمادگی منطقه در برابر بحران‌هاست.

همچنین نشست‌های هم‌اندیشی با اقشار مختلف جامعه، ادارات، شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها به صورت مستمر برگزار می‌شود. برگزاری میزهای خدمت در روستاها با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف نیز فرصتی برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران و پیگیری بی‌واسطه مطالبات فراهم کرده است.

در پایان، امیدواریم با رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و کشاورزی، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در بخش ارم بیش از گذشته فراهم شود. با وحدت، همدلی و مشارکت مردم و مسئولان، می‌توان آینده‌ای آبادتر برای این منطقه رقم زد.