مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع حادثه آتش‌سوزی در یک باب مغازه جوشکاری و آهنگری در خیابان عاشق‌آباد، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های آتش‌نشانی ۱۰ و ۲۶ به محل اعزام شدند و بلافاصله عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

وی گفت: آتش‌نشانان با حضور به‌موقع در محل و انجام اقدامات عملیاتی، موفق شدند آتش را مهار کرده و از گسترش شعله‌های آتش به مغازه‌های مجاور و سرایت حریق به واحدهای تجاری اطراف جلوگیری کنند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به وجود تجهیزات جوشکاری، مواد قابل اشتعال و لوازم فلزی در چنین واحدهای صنفی، بر اهمیت رعایت اصول ایمنی و نگهداری صحیح تجهیزات تأکید کرد و افزود: پیش از شروع کار، اتصالات برق، کابل‌ها و تجهیزات جوشکاری باید بررسی شود، کپسول‌های گاز به‌صورت ایمن، دور از حرارت و در محل دارای تهویه مناسب نگهداری شود و مواد قابل اشتعال مانند تینر، بنزین، روغن و پارچه‌های آغشته به مواد نفتی از محل جوشکاری دور نگه داشته شود. همچنین هنگام انجام عملیات جوشکاری و برشکاری، از پرده و پوشش ضدجرقه استفاده شود، یک دستگاه خاموش‌کننده مناسب و شارژشده در دسترس قرار گیرد و کارکنان با نحوه استفاده از آن آشنا شوند. پس از پایان کار نیز محل باید از نظر وجود جرقه، مواد گداخته و نقاط مستعد اشتعال به‌دقت بررسی شود.

دهقانی ابراز کرد: در صورت مشاهده آتش‌سوزی، شهروندان ضمن حفظ خونسردی، باید از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کرده و سریعاً با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس بگیرند.