به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نژاداحمدی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور و چالش‌های پیش‌روی تأمین نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: این میزان توزیع در حالی محقق شده است که طی ماه‌های گذشته، بخش تأمین و توزیع کودهای کشاورزی با محدودیت‌ها و دشواری‌های متعددی از جمله شرایط ناشی از جنگ، تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت کود و محدودیت در تحویل محصول از سوی برخی مجتمع‌های پتروشیمی مواجه بوده است.

وی افزود: با وجود تمامی این چالش‌ها، شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، پیگیری مستمر فرآیند تأمین و استفاده از شبکه گسترده کارگزاری‌های مجاز، توانسته است روند توزیع نهاده‌های کشاورزی را استمرار بخشیده و بخش قابل توجهی از نیاز کشاورزان استان را تأمین کند.

نژاداحمدی با تأکید بر مسئولیت و نقش حمایتی این شرکت در پشتیبانی از بخش کشاورزی تصریح کرد: تأمین به‌موقع کودهای شیمیایی یارانه‌دار و توزیع مناسب آن در سطح استان، از اولویت‌های اصلی شرکت است و تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای استمرار خدمت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی به کار گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از نظر موجودی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توزیع انواع نهاده های کشاورزی، کمبودی در سطح استان وجود ندارد و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با آمادگی کامل، تأمین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان را دنبال می‌کند.