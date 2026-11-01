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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۴

۱۹ هزار تن انواع نهاده‌های کشاورزی یارانه‌دار در اصفهان توزیع شد

۱۹ هزار تن انواع نهاده‌های کشاورزی یارانه‌دار در اصفهان توزیع شد

اصفهان- رئیس اداره خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان، از توزیع ۱۹ هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در سطح استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نژاداحمدی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور و چالش‌های پیش‌روی تأمین نهاده‌های کشاورزی اظهار کرد: این میزان توزیع در حالی محقق شده است که طی ماه‌های گذشته، بخش تأمین و توزیع کودهای کشاورزی با محدودیت‌ها و دشواری‌های متعددی از جمله شرایط ناشی از جنگ، تحریم‌های اقتصادی، افزایش قیمت کود و محدودیت در تحویل محصول از سوی برخی مجتمع‌های پتروشیمی مواجه بوده است.

وی افزود: با وجود تمامی این چالش‌ها، شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، پیگیری مستمر فرآیند تأمین و استفاده از شبکه گسترده کارگزاری‌های مجاز، توانسته است روند توزیع نهاده‌های کشاورزی را استمرار بخشیده و بخش قابل توجهی از نیاز کشاورزان استان را تأمین کند.

نژاداحمدی با تأکید بر مسئولیت و نقش حمایتی این شرکت در پشتیبانی از بخش کشاورزی تصریح کرد: تأمین به‌موقع کودهای شیمیایی یارانه‌دار و توزیع مناسب آن در سطح استان، از اولویت‌های اصلی شرکت است و تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای استمرار خدمت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی به کار گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از نظر موجودی و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توزیع انواع نهاده های کشاورزی، کمبودی در سطح استان وجود ندارد و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با آمادگی کامل، تأمین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6995862

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