به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حقیری صبح یکشنبه در حاشیه رزمایش استفاده از سوخت دوم و ژنراتور برق در نانوایی‌های استان فارس در جمع خبرنگاران گفت: یکی از دستورالعمل‌های مهم ابلاغی از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور و ستاد کل نیروهای مسلح، دستورالعمل شهید آبشناسان با موضوع تداوم فعالیت نانوایی‌ها در شرایط اضطراری است که اجرای آن نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی و آرامش جامعه دارد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مسئول و صنف نانوایان، استان فارس در اجرای این دستورالعمل عملکرد قابل قبولی داشته و در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد نانوایی‌های استان به ژنراتور برق و سوخت دوم مجهز شده‌اند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس با تأکید بر اینکه تأمین نان مردم نباید در هیچ شرایطی با وقفه مواجه شود، بیان کرد: با ارتقای سطح آمادگی نانوایی‌ها، امیدواریم در شرایط خاص و هنگام بروز اختلال در شبکه برق یا تأمین سوخت، روند تولید و عرضه نان در استان بدون وقفه ادامه یابد.

حقیری با اشاره به برگزاری رزمایش تداوم فعالیت نانوایی‌ها در شرایط اضطراری گفت: این رزمایش در ششمین روز هفته پدافند غیرعامل و در راستای اجرای طرح شهید آبشناسان، با محوریت اداره‌کل پدافند غیرعامل استانداری فارس و مشارکت اتاق اصناف، اتحادیه خبازان، بسیج اصناف و سایر دستگاه‌های متولی برگزار شد.

وی ادامه داد: این رزمایش در شهر شیراز با مشارکت ۱۸ واحد نانوایی اجرا شد و طی آن، میزان آمادگی این واحدها برای استفاده از سوخت جایگزین و مولدهای برق اضطراری و تداوم خدمات‌رسانی در شرایط خاص مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری فارس از پیگیری برای تسهیل تجهیز سایر نانوایی‌ها خبر داد و تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با فراهم‌سازی تسهیلات لازم برای خرید ژنراتورهای برق و مخازن و کپسول‌های سوخت LPG، زمینه تجهیز هرچه سریع‌تر سایر نانوایی‌ها و تسریع در اجرای این دستورالعمل را فراهم کنیم.

حقیری با بیان اینکه پدافند غیرعامل به معنای آمادگی برای حفظ زندگی عادی مردم در شرایط غیرعادی است، خاطرنشان کرد: تداوم فعالیت نانوایی‌ها یکی از مصادیق روشن و ملموس این رویکرد مردم‌محور به شمار می‌رود.