پایان مرحله دوم تعمیرات روسازی محورهای اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

حمیدرضا محمدحسینی تختی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دوم طرح تعمیرات اساسی روسازی محورهای اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی به طول ۱۴.۵ کیلومتر با روش روسازی بتنی ساده درزدار و ۹ هزار متر مربع آسفالت محوطه با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان انجام شده و آماده بهره‌برداری است.

وی ادامه داد: این طرح در راستای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سرعت‌بخشی تردد ناوگان در مجتمع بندری شهید رجایی اجرا شده است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی گفت: استفاده از روش روسازی بتنی ساده درزدار در محورهای اصلی، دوام و عمر مفید مسیر را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و هزینه‌های نگه‌داری را کاهش می‌دهد.

محمدحسینی تختی با اشاره به اثرات مثبت این طرح کاهش زمان تردد کامیون‌ها و تسهیل دسترسی به محوطه‌های عملیاتی، از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح عنوان کرد و افزود: افتتاح مرحله دوم این طرح موجب روان‌سازی ترافیک در اراضی پشتیبانی بندر شده و رضایت ناوگان حمل‌ونقل را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجتمع بندری شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور، نقش کلیدی در تجارت خارجی و ترانزیت کالا ایفا می‌کند و توسعه زیرساخت‌های آن همواره در اولویت سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد و اجرای طرح‌های مشابه در فازهای بعدی نیز در دستور کار است.