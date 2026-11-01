به گزارش خبرگزاری مهر، «آنا یوستیگنیوا» معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی اظهار داشت که مسکو به‌طور مستمر در نشست‌های سازمان ملل، موضوع دریافت کمک‌های خارجی از سوی گروه‌های تروریستی فعال در آفریقا را مطرح می‌کند.

وی با اشاره به بررسی مسائل غرب آفریقا و منطقه ساحل در شورای امنیت سازمان ملل گفت: روسیه بارها خاطرنشان کرده است که تهدید تروریستی در این منطقه تا حد زیادی تحت تأثیر حمایت خارجی شکل گرفته است.

این دیپلمات روس افزود: در حال حاضر، فرانسه و اوکراین با گروه‌های تروریستی فعال در منطقه ساحل همکاری می‌کنند. این همکاری‌ها در حملات ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵) به باماکو، پایتخت مالی و چند شهر بزرگ این کشور نقش داشته است. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه مطبوعاتی ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) این حملات را تروریستی توصیف کرده است.

منطقه ساحل در غرب آفریقا، به‌ویژه کشورهای مالی، بورکینافاسو و نیجر طی سال‌های گذشته با گسترش فعالیت گروه‌های مسلح و حملات تروریستی مواجه بوده است. این منطقه همچنین به عرصه اختلافات و رقابت‌های امنیتی میان دولت‌های آفریقایی و بازیگران خارجی تبدیل شده است.