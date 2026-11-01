به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی، مسلم ربانیان با اشاره به برگزاری بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی از ۱۱ آبان‌ماه اظهار کرد: در بخش کودک و نوجوان این جشنواره، ۷ اثر نمایشی شامل سه اثر از بجنورد، دو اثر از شیروان و دو اثر از اسفراین به مرحله استانی راه یافته‌اند که از ۱۲ تا ۱۵ آبان‌ماه در تماشاخانه ترنج بجنورد روی صحنه می‌روند و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با معرفی آثار راه‌یافته به این بخش افزود: نمایش‌های «توطئه‌گران باغچه کلم» به کارگردانی فاطمه شکوری، «آرزوی یک موش کور» به کارگردانی آرین حقانی، «باغچه پرماجرا» به کارگردانی سپیده محمدپور، «قلب آدم‌برفی» به کارگردانی وجیه مرغزاری، «سلفی با گرگ» به کارگردانی مخدره شفیعی‌راد، «جادوی مورمورک‌ها» به کارگردانی رضا رحمانی و «یک غذای شاهانه» به کارگردانی مهتاب احتشام، ۷ اثر حاضر در بخش کودک و نوجوان بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی هستند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت توجه به تئاتر کودک و نوجوان تصریح کرد: حضور گروه‌های نمایشی از شهرستان‌های مختلف، فرصت ارزشمندی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان، معرفی ظرفیت‌های هنری مناطق و تقویت جریان تولید آثار نمایشی ویژه مخاطبان کودک و نوجوان در خراسان شمالی است.

ربانیان با اشاره به نقش کانون در توسعه هنر نمایش برای کودکان و نوجوانان، بر اهمیت فراهم‌کردن زمینه حضور و تجربه‌آموزی هنرمندان این حوزه تأکید کرد.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان در همه شهرستان‌ها به هنر تئاتر فراهم شود و کودکان و نوجوانان در مناطق مختلف خراسان شمالی، به‌ویژه مناطق محروم و کم‌برخوردار، از فرصت حضور در فعالیت‌های نمایشی و شکوفایی استعدادها بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است، بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی با حضور ۱۷ اثر نمایشی در بخش‌های مختلف و مشارکت هنرمندان شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین از ۱۱ آبان‌ماه آغاز می‌شود و آیین اختتامیه آن ۲۸ آبان‌ماه در سالن گلشن بجنورد برگزار خواهد شد.