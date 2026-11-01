  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۲

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

استقبال قطری‌ها از بازی با استقلال؛ الشمال به دنبال ثبات در آسیا است

استقبال قطری‌ها از بازی با استقلال؛ الشمال به دنبال ثبات در آسیا است

رسانه‌های قطری در گزارشی به دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الشمال در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا پرداختند و با اشاره به اهمیت این مسابقه، بر ضرورت حفظ ثبات برای نماینده کشورشان تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران که یکی از نمایندگان کشورمان در لیگ نخبگان آسیا در فصل جاری محسوب می شود شامگاه سه شنبه ۱۲ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق از تیم الشمال قطر پذیرایی خواهد کرد. به همین جهت رسانه های قطری به استقبال این بازی رفته اند.

روزنامه الشرق قطر در گزارشی با اشاره به چالش‌های پیش روی سه نماینده این کشور در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا نوشت که تیم فوتبال الشمال سه‌شنبه در شهر بصره به مصاف استقلال ایران خواهد رفت. این روزنامه با اشاره به عملکرد الشمال در سه مسابقه ابتدایی خود اعلام کرد که این تیم با کسب پنج امتیاز، شروع قابل قبولی در نخستین تجربه حضورش در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا داشته و امیدوار است با ادامه این روند، مقابل استقلال نیز به نتیجه مطلوبی دست پیدا کند.

همچنین روزنامه الرایه قطر در گزارشی با عنوان «بازگشت هیجان لیگ نخبگان به ورزشگاه‌ها با چالش‌های جدید» به ازسرگیری مسابقات این رقابت‌ها و برنامه نمایندگان فوتبال قطر پرداخت. این روزنامه نیز با اشاره به دیدار الشمال برابر استقلال ایران بر اهمیت این مسابقه برای نماینده قطر تاکید کرد و نوشت شاگردان کادر فنی الشمال در شرایطی به مصاف آبی‌پوشان ایران می‌روند که در سه دیدار قبلی خود پنج امتیاز کسب کرده‌اند.

الرایه همچنین به عملکرد الشمال در مسابقات قبلی اشاره کرد؛ تیمی که در نخستین حضور خود در لیگ نخبگان آسیا توانسته مقابل الهلال عربستان به پیروزی برسد و برابر الاتحاد عربستان و تراکتور ایران به تساوی دست پیدا کند.

کد مطلب 6995880
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها