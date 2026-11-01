به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران که یکی از نمایندگان کشورمان در لیگ نخبگان آسیا در فصل جاری محسوب می شود شامگاه سه شنبه ۱۲ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق از تیم الشمال قطر پذیرایی خواهد کرد. به همین جهت رسانه های قطری به استقبال این بازی رفته اند.

روزنامه الشرق قطر در گزارشی با اشاره به چالش‌های پیش روی سه نماینده این کشور در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا نوشت که تیم فوتبال الشمال سه‌شنبه در شهر بصره به مصاف استقلال ایران خواهد رفت. این روزنامه با اشاره به عملکرد الشمال در سه مسابقه ابتدایی خود اعلام کرد که این تیم با کسب پنج امتیاز، شروع قابل قبولی در نخستین تجربه حضورش در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا داشته و امیدوار است با ادامه این روند، مقابل استقلال نیز به نتیجه مطلوبی دست پیدا کند.

همچنین روزنامه الرایه قطر در گزارشی با عنوان «بازگشت هیجان لیگ نخبگان به ورزشگاه‌ها با چالش‌های جدید» به ازسرگیری مسابقات این رقابت‌ها و برنامه نمایندگان فوتبال قطر پرداخت. این روزنامه نیز با اشاره به دیدار الشمال برابر استقلال ایران بر اهمیت این مسابقه برای نماینده قطر تاکید کرد و نوشت شاگردان کادر فنی الشمال در شرایطی به مصاف آبی‌پوشان ایران می‌روند که در سه دیدار قبلی خود پنج امتیاز کسب کرده‌اند.

الرایه همچنین به عملکرد الشمال در مسابقات قبلی اشاره کرد؛ تیمی که در نخستین حضور خود در لیگ نخبگان آسیا توانسته مقابل الهلال عربستان به پیروزی برسد و برابر الاتحاد عربستان و تراکتور ایران به تساوی دست پیدا کند.