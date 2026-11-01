سید حسن هاشمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: خراسان جنوبی از ذخایر متنوع معدنی از جمله طلا، مس، سنگ‌های معدنی و گوهرسنگ‌ها برخوردار است، اما بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز به مرحله ارزش‌آفرینی متناسب با توان واقعی خود نرسیده است.

وی افزود: معرفی توانمندی‌های معدنی استان در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌کانماین نشان داد که شرکت‌ها و فعالان این حوزه ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای حضور در عرصه سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های معدنی دارند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت فرآوری مواد معدنی تصریح کرد: توسعه فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایه‌گذاری باید در اولویت برنامه‌های معدنی استان قرار گیرد تا ذخایر زیرزمینی به تولید، اشتغال و ارزش افزوده تبدیل شوند.

هاشمی با اشاره به مزیت‌های جغرافیایی و تجاری خراسان جنوبی بیان کرد: برخورداری از ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، چهار بازارچه مرزی و مرز رسمی ماهیرود، در کنار ظرفیت‌های معدنی، فرصت ویژه‌ای برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: پیوند دادن ظرفیت‌های معدنی با زیرساخت‌های تجاری و مرزی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر استان در بازارهای منطقه‌ای و توسعه صادرات مواد معدنی و محصولات فرآوری‌شده را فراهم کند.

خوسف در مسیر تقویت جایگاه معدنی کشور

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس با اشاره به ظرفیت‌های معدنی شهرستان خوسف به‌ویژه در حوزه طلا و مس گفت: فعالیت‌های اکتشافی در این شهرستان و سایر مناطق استان می‌تواند افق تازه‌ای برای توسعه بخش معدن ترسیم کند.

هاشمی ابراز امیدواری کرد که با تداوم اکتشافات، جذب سرمایه‌گذاری و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، طی دو تا پنج سال آینده جایگاه شهرستان خوسف و خراسان جنوبی در بخش معدن کشور ارتقا یابد.

وی همچنین با اشاره به حضور مجموعه‌های معدنی استان در نمایشگاه ایران‌کانماین، از مشارکت اتاق بازرگانی، خانه معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های فعال در معرفی توانمندی‌های استان قدردانی کرد.