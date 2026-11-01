به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ آزمون ترامپ و آینده قدرت در واشنگتن» روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ با حضور علی اوزگوندوز، سیاستمدار و کارشناس مسائل بین‌الملل از ترکیه، علی نظیف‌پور و حسین هوشمند، کارشناسان مسائل آمریکا، جیولیو کیناپی، کارشناس مسائل بین‌الملل از ایتالیا، محمدرضا مرادی، مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر و جمعی از علاقه‌مندان برگزار شد.

در این نشست، ابعاد و پیامدهای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تأثیر نتایج آن بر موقعیت سیاسی دونالد ترامپ، آرایش قدرت در واشنگتن و چشم‌انداز تحولات سیاسی داخلی و سیاست خارجی ایالات متحده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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