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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۴

نشست بین‌المللی «بررسی انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا»+ فیلم کامل

نشست بین‌المللی «بررسی انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا»+ فیلم کامل

نشست تخصصی خبرگزاری مهر با حضور کارشناسان ایرانی و بین‌المللی، با محوریت پیامدهای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر موقعیت سیاسی ترامپ و آرایش قدرت در واشنگتن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ آزمون ترامپ و آینده قدرت در واشنگتن» روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ با حضور علی اوزگوندوز، سیاستمدار و کارشناس مسائل بین‌الملل از ترکیه، علی نظیف‌پور و حسین هوشمند، کارشناسان مسائل آمریکا، جیولیو کیناپی، کارشناس مسائل بین‌الملل از ایتالیا، محمدرضا مرادی، مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر و جمعی از علاقه‌مندان برگزار شد.

در این نشست، ابعاد و پیامدهای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تأثیر نتایج آن بر موقعیت سیاسی دونالد ترامپ، آرایش قدرت در واشنگتن و چشم‌انداز تحولات سیاسی داخلی و سیاست خارجی ایالات متحده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه، فیلم کامل این نشست را مشاهده کنید.

کد مطلب 6995887

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