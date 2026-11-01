آیزنکوت راه اعراب برای حضور در کابینه اسرائیل را بست 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» گزارش داد که گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار، چهار اصل را برای پیوستن به ائتلافی که پیشنهاد تشکیل آن را داده، تعیین کرده است.

وی خاطرنشان کرد هر عضو کنست که آمادگی خود را برای پذیرش این اصول اعلام کند، شریک بالقوه‌ای برای تشکیل کابینه‌ آینده رژیم صهیونیستی خواهد بود.

آیزنکوت که همچنان احتمال نه چندان بالایی برای تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی برای وی وجود دارد، در فرار به جلو، مدعی شد که درهای کابینه‌ای که تشکیل خواهد داد، به روی هر عضو کنست که ۴ اصل اساسی را بپذیرد، باز خواهد بود.

این روزنامه توضیح داد که شروط آیزنکوت برای هر شریک احتمالی در ائتلاف عبارت‌اند از:

اول: به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی به‌عنوان کشوری یهودی، دموکراتیک، لیبرال و مبتنی بر برابری!

دوم: پایبندی به ارزش‌های «سند استقلال»!

سوم: اجباری کردن خدمت نظامی، ملی یا مدنی برای تمامی شهروندان اسرائیل!

چهارم: به رسمیت شناختن جنبش حماس به‌عنوان یک سازمان تروریستی و پذیرش ضرورت از بین بردن توانمندی‌های نظامی و حاکمیت آن در نوار غزه!

با توجه به شرایط نژادپرستانه‌ای که آیزنکوت برای حضور در کابینه رژیم صهیونیستی مطرح کرده، به نظر می‌رسد احزاب فلسطینی و عربی که ۱۹ کرسی در پارلمان به دست آورده اند، علاقه ای به حضور در کابینه رژیم صهیونیستی از خود نشان ندهند.