جواد میرزاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موقعیت راهبردی این شهرستان و برخورداری از ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان اظهار کرد: مرز ماهیرود به‌عنوان درگاه رسمی تبادل کالا با افغانستان، ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت خارجی استان و کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و جهانی افزود: شرایط موجود فرصت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری با افغانستان فراهم کرده و با توجه به نگاه ویژه استاندار و نمایندگان استان، اقدامات مؤثری برای تقویت زیرساخت‌های مرزی انجام شده است.

فرماندار سربیشه با اشاره به تکمیل مسیر ماهیرود به فراه در افغانستان بیان کرد: سال گذشته بیش از ۵۵.۵ میلیون یورو برای این مسیر تأمین اعتبار شد و با پیگیری مسئولان ملی و استانی، مسیر تکمیل شده است. همچنین رفع نواقص ۶۰ کیلومتر ابتدایی این مسیر در حال انجام است.

میرزاجانی ادامه داد: افزایش ساعات کاری بخش‌های مختلف مستقر در مرز، از جمله پایانه مرزی، بازارچه منطقه ویژه و گمرک نیز به تسهیل روند تجارت کمک کرده است.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به زیرساخت‌های شهرستان گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری و پراکندگی جمعیت در نقاط مختلف شهرستان، اعتبارات زیرساختی سربیشه در سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت دولت از شهرستان‌های مرزی، از محل منابع استانی و ملی به دو برابر افزایش یافت.

فرماندار شهرستان سربیشه از افزایش ۷۷ درصدی صادرات از مرز ماهیرود در سال گذشته خبر داد و گفت: در شش‌ماهه امسال نیز صادرات از این مرز سه درصد افزایش داشته است.

پیشرفت ۴۲ درصدی دو قطعه راه‌آهن در سربیشه

میرزاجانی با اشاره به پروژه‌های زیرساختی شهرستان اظهار کرد: در حوزه راه‌آهن، دو قطعه در محدوده شهرستان فعال است که به‌طور متوسط حدود ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی همچنین از اجرای پروژه گازرسانی از سمت نهبندان به سربیشه خبر داد و افزود: این پروژه در ابتدا با اعتباری بیش از سه همت تعریف شد و با توجه به افزایش هزینه‌ها، مبلغ آن نیز افزایش یافته است. در حال حاضر عملیات اجرایی با قدرت در حال انجام است و امیدواریم تا پایان ماه جاری به اتمام برسد.

میرزاجانی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: امیدواریم با تکمیل این پروژه، امسال با چالش خاصی در این زمینه مواجه نشویم؛ با این حال، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف از سوی مردم همچنان ضروری است.

تزریق ۲۴ مگاوات برق خورشیدی به شبکه

فرماندار سربیشه با اشاره به ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر شهرستان بیان کرد: ارتفاع حدود یک‌هزار و ۸۴۰ متری شهر سربیشه از سطح دریا و شرایط اقلیمی منطقه، ظرفیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی ایجاد کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۴ مگاوات برق خورشیدی در شهرستان به شبکه تزریق می‌شود که این میزان از مصرف برق شهرستان بیشتر است و بخشی از این ظرفیت نیز با سرمایه‌گذاری افرادی که ارتباطات اقتصادی خارج از کشور داشته‌اند، ایجاد شده است.

میرزاجانی با اشاره به تجربه محدودیت‌های برق در تابستان گذشته گفت: در تابستان سال گذشته، قطعی برق در سربیشه بسیار محدود بود و این ظرفیت تولید انرژی نقش مؤثری در تأمین برق شهرستان داشت.

وی درباره انرژی بادی نیز اظهار کرد: در این حوزه ۱۰ مگاوات ظرفیت در مدار قرار دارد و شهرستان از ظرفیت مناسبی برای توسعه بیشتر برخوردار است؛ البته تقویت زیرساخت‌های فنی شبکه و انتقال برق باید هم‌زمان با اجرای طرح‌های بزرگ‌مقیاس مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار سربیشه با اعلام آمادگی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: از سرمایه‌گذاری در این بخش استقبال می‌کنیم و آماده همکاری برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود هستیم.

سرشماری ثبتی‌مبنا در سربیشه آغاز شد

میرزاجانی با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ از ابتدای آبان‌ماه گفت: این سرشماری به روش ثبتی‌مبنا انجام می‌شود و در کنار آن، نمونه‌های آماری مشخص‌شده از سوی مرکز آمار ایران نیز به‌صورت میدانی بررسی می‌شوند.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش دریافتی، عملیات سرشماری در شهرستان حدود ۱۰ درصد پیشرفت داشته و مأموران آماری و ستاد سرشماری مطابق برنامه در حال فعالیت هستند.

فرماندار سربیشه با تأکید بر اهمیت دقت اطلاعات در برنامه‌ریزی‌های آینده اظهار کرد: نتایج سرشماری مبنای تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای و تعیین و توزیع اعتبارات خواهد بود و همکاری مردم با مأموران سرشماری می‌تواند به افزایش دقت آمار و بهبود برنامه‌ریزی‌ها کمک کند.

وعده اجرای طرح‌های آموزشی در سفر وزیر آموزش‌وپرورش

فرماندار سربیشه سفر اخیر وزیر آموزش‌وپرورش به شهرستان را پربرکت ارزیابی کرد و گفت: در این سفر، موضوعاتی از جمله پژوهش‌سرای شهر سربیشه، احداث سالن ورزشی در شهر مرزی درح و تقویت هنرستان‌ها و مدارس بخش مود مطرح شد.

میرزاجانی با اشاره به اجرای طرح کولبری در مناطق مرزی شهرستان گفت: حدود یک سال از اجرای این طرح می‌گذرد و مبالغی به‌صورت ماهانه به حساب افراد مشمول واریز شده است.

وی افزود: با وجود آثار مثبت طرح، عملکرد کارگزاران مختلف یکسان نیست و لازم است روند اجرای آن تقویت شود تا کارگزاران بتوانند از ظرفیت‌های وارداتی و سهمیه‌های ارزی تخصیص‌یافته بهتر استفاده کنند و منافع بیشتری به مرزنشینان برسد.

تدوین سند پیشرفت و توسعه شهرستان سربیشه

وی در ادامه از تدوین سند پیشرفت و توسعه شهرستان با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان خبر داد و اظهار کرد: این سند با مشارکت یک گروه جهادی و بر مبنای مطالعات علمی تهیه شده و تصویری از وضعیت شهرستان و اولویت‌های توسعه‌ای آن ارائه می‌دهد.

میرزاجانی افزود: سربیشه یکی از سه شهرستان کشور است که این سند را با همکاری مجموعه‌های مربوط به مرحله اجرا رسانده و امیدواریم زمینه بهره‌مندی مردم مناطق مرزی از منافع و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن فراهم شود.

فرماندار سربیشه با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت‌های ملی و استانی، بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های مرزی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تکمیل طرح‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان می‌تواند زمینه بهبود شرایط و شتاب‌بخشی به روند توسعه سربیشه را فراهم کند.