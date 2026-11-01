به گزارش خبرنگار مهر، بررسی عملکرد ابزارهای مبتنی بر طلا و نقره در هفته معاملاتی منتهی به ۸ آبان نشان می‌دهد که بازارهای جهانی و داخلی در مسیر نزولی قیمت قرار گرفتند، اما روند معاملات و جریان سرمایه در صندوق‌ها از این افت قیمتی تبعیت یکسانی نداشت. در بازار جهانی، اونس طلا و نقره به‌ترتیب ۳ و ۸.۹ درصد کاهش یافتند و در بازار داخلی نیز دلار و طلای ۱۸ عیار با افت همراه شدند؛ به‌طوری‌که گواهی‌های سپرده شمش طلا، سکه و نقره بازده منفی ثبت کردند، در حالی که صندوق‌های طلا و نقره با ورود پول حقیقی روبه‌رو شدند و حجم معاملات روزانه آن‌ها افزایش یافت.

بهای هر اونس طلا در هفته ۴ تا ۸ آبان، معاملات خود را از ۴ هزار و ۱۷ دلار آغاز کرد و در روز چهارشنبه ۶ آبان، با ثبت قیمت ۴ هزار و ۶۸ دلار به سقف هفتگی رسید. این فلز گران‌بها در ادامه هفته با افت قیمت همراه شد و روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، به ۳ هزار و 875 دلار رسید؛ به‌طوری‌که قیمت پایانی اونس طلا در همین سطح قرار گرفت و کف هفتگی نیز در آخرین روز معاملاتی ثبت شد و میانگین تغییرات روزانه آن منفی ۰.۶ درصد و افت هفتگی‌اش بر مبنای آخرین روز معاملاتی هفته قبل، ۳.۰۱ درصد گزارش شد. روند نزولی طلا در روزهای پایانی هفته، در شرایطی تشدید شد که داده‌های اقتصادی آمریکا از تداوم فشارهای تورمی حکایت داشت؛ بر اساس داده‌های منتشرشده، رشد سالانه شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا (PCE) در سپتامبر به ۳.۶ درصد رسید و شاخص هسته این معیار نیز از ۳ درصد به ۳.۱ درصد افزایش یافت، ضمن اینکه رشد اقتصادی آمریکا در ۳ ماه سوم با نرخ سالانه ۳.۴ درصد گزارش شد که بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی بازار بود. فدرال رزرو در نشست اواخر اکتبر، نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما رأی مخالف ۲ عضو کمیته برای افزایش نرخ بهره، انتظارات بازار از سیاست پولی انقباضی‌تر را تقویت کرد و افزایش احتمال بالا ماندن نرخ بهره و نگرانی از تداوم تورم، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا برد، و در روز جمعه نیز افت بازار سهام فناوری و افزایش فشار فروش در بازارهای مالی، به فروش دارایی‌های نقدشونده و تشدید افت فلزات گران‌بها دامن زد تا مسیر داده‌های تورمی، نرخ بهره، دلار و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر روند آینده طلا باشد.

بهای هر اونس نقره در هفته ۴ تا ۸ آبان، از ۵۳ دلار و ۹۷ سنت آغاز شد و در روز سه‌شنبه ۵ آبان، با ثبت قیمت ۵۴ دلار و ۳۹ سنت به بیش‌ترین سطح هفتگی رسید، اما قیمت این فلز در ادامه روند کاهشی در پیش گرفت و در روز جمعه ۸ آبان به ۴۹ دلار و ۱۳ سنت رسید که کم‌ترین قیمت و قیمت پایانی نقره در این هفته هر ۲ در همین سطح ثبت شد و میانگین تغییرات روزانه اونس نقره منفی ۱.۸۱ درصد و افت هفتگی آن ۸.۹ درصد بود. افت نقره در هفته مورد بررسی، بیش از طلا بود که این تفاوت با توجه به ماهیت دوگانه نقره قابل بررسی است؛ چرا که این فلز علاوه بر تقاضای سرمایه‌ای، سهم قابل توجهی از تقاضای سالانه خود را از صنایع مختلف، از جمله تجهیزات الکترونیک و انرژی خورشیدی، دریافت می‌کند و تغییر انتظارات درباره نرخ بهره و دلار در کنار نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و تقاضای صنعتی می‌تواند نوسان بیشتری در قیمت نقره ایجاد کند. در گزارش‌های تحلیلی بازار فلزات، کاهش شدت مصرف نقره در بخش انرژی خورشیدی و جایگزینی بخشی از آن با فلزات دیگر نیز از عوامل محدودکننده تقاضای صنعتی عنوان شده است تا در کوتاه‌مدت تغییر انتظارات از سیاست پولی آمریکا و روند بازارهای مالی و در افق میان‌مدت وضعیت تقاضای صنعتی و موجودی‌های قابل عرضه بر قیمت نقره اثرگذار باشد.

دلار در هفته معاملاتی منتهی به ۷ آبان، معاملات خود را از نرخ ۲۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز کرد و روز دوشنبه ۴ آبان با ثبت قیمت ۲۷۱ هزار و ۷۰۰ تومان به بیش‌ترین سطح هفتگی رسید، در حالی که کمترین نرخ دلار در روز شنبه ۲ آبان برابر با ۲۶۸ هزار و ۲۰۰ تومان بود و این ارز در پایان هفته با قیمت ۲۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد و میانگین تغییرات روزانه دلار منفی ۰.۱ درصد و میزان تغییر هفتگی آن بر مبنای آخرین روز معاملاتی هفته قبل، منفی ۰.۸ درصد گزارش شد. با وجود ثبت نرخ پایانی بالاتر از قیمت آغازین هفته، میزان تغییر نرخ هفتگی دلار بر مبنای مقایسه با آخرین روز معاملاتی هفته قبل محاسبه شده است و تغییرات نرخ ارز در بازار داخلی، در کنار بهای اونس جهانی، از متغیرهای مهم تعیین‌کننده قیمت ریالی طلا و ابزارهای مبتنی بر آن به شمار می‌رود.

هر گرم طلای ۱۸ عیار در هفته معاملاتی منتهی به ۷ آبان، معاملات خود را با قیمت ۲۶ میلیون و ۶۳ هزار و ۳۰۰ تومان آغاز کرد و روز چهارشنبه ۶ آبان با ثبت نرخ ۲۶ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان به بیش‌ترین سطح هفتگی رسید، در حالی که کم‌ترین قیمت طلای ۱۸ عیار در روز یک‌شنبه ۳ آبان برابر با ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود و قیمت پایانی آن در روز ۷ آبان به ۲۶ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و میانگین تغییرات روزانه طلای ۱۸ عیار منفی ۰.۶ درصد و میزان تغییر هفتگی آن منفی ۳.۷ درصد بود. افت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی هم‌زمان با کاهش اونس جهانی و افت هفتگی دلار رخ داد و از آنجا که قیمت ریالی طلا از ترکیب نرخ ارز و بهای اونس اثر می‌گیرد، بررسی عملکرد بازار داخلی مستلزم توجه هم‌زمان به این ۲ متغیر است که در هفته مورد بررسی، کاهش هر ۲ عامل با افت قیمت طلای ۱۸ عیار همراه شد.