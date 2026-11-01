نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را طی یک‌شنبه و دوشنبه در خراسان شمالی انتظار داریم و پدیده غالب طی این مدت در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: برای سه‌شنبه و چهارشنبه همراه با عبور موج ناپایداری بارش باران و در ارتفاعات مه پیش‌بینی می‌شود و شدت بارش اغلب در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات جنوب شرق، مرکز و غرب استان برآورد می‌گردد.

وی افزود: از نظر دمایی برای یک‌شنبه نوسان جزئی و دوشنبه تا صبح پنج‌شنبه کاهش نسبی دما را انتظار داریم.

داداشی تصریح کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه بام با کمینه دمای ۳ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۶ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد بود.

وی بیان کرد: در بین مراکز شهرستان‌های استان، فاروج با کمینه دمای ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.