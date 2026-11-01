تشکل جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان برای حل مسائل فرهنگی اثرگذار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح یکشنبه در نشست با جمعی از مدیران و اساتید حوزه علمیه اصفهان، با اشاره به ضرورت راه‌اندازی «جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان» اظهار کرد: هدف از تشکیل این جامعه صرفاً گردآوری و فهرست‌کردن اساتید نیست، بلکه انتظار می‌رود این تشکل به مجموعه‌ای پویا تبدیل شود که بتواند در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، فعالیت‌های کاملاً هدفمند، تخصصی و گره‌گشا داشته باشد.

امام جمعه اصفهان با تأکید بر لزوم دقت نظر در انتخاب اعضا تصریح کرد: آیین‌نامه این تشکل نباید بیش از اندازه گسترده و پیچیده باشد و تعداد اعضا نیز باید به‌گونه‌ای تعیین و مدیریت شود که امکان برگزاری منظم جلسات، تصمیم‌گیری سریع و پیشبرد مؤثر امور فراهم باشد؛ بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود حدود ۲۰ نفر از مدرسان برجسته که دارای سوابق روشن در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین توانمندی بالا در تدریس دروس سطوح عالی حوزه هستند، به‌عنوان هسته اصلی و موتور محرک این تشکل انتخاب شوند.

وی همچنین تأمین زیرساخت‌ها و امکانات اولیه را از الزامات آغاز به کار این مجموعه دانست و افزود: این تشکل برای تحقق مأموریت‌های محوله و استمرار فعالیت‌های خود نیازمند فضایی مشخص و حداقل امکانات لازم برای برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات است.

در ادامه این نشست، مدیران و استادانی که در تدوین آیین‌نامه این تشکل نقش داشته‌اند، گزارشی جامع از پیشینه، روند شکل‌گیری و زوایای مختلف آن ارائه دادند. بر اساس توضیحات مطرح‌شده، ایده اولیه تشکیل تشکلی متشکل از استادان دروس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه اصفهان از حدود ۱۲ سال پیش مطرح شده بود که بنا به دلایلی در مقطعی متوقف ماند؛ اما این طرح دیریست که مجدداً با همت و پیگیری جمعی از اساتید برجسته به جریان افتاده و آیین‌نامه آن پس از بررسی‌های کارشناسی، آماده ارائه به نماینده ولی‌فقیه در استان و حضرت آیت‌الله مظاهری شده است.

اعضای هیئت برگزارکننده این نشست همچنین پیرامون ساختار پیش‌بینی‌شده برای «جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان» خاطرنشان کردند: این مجموعه قرار است با دعوت از حدود ۳۰ استاد ممتاز سطوح عالی و خارج حوزه تشکیل شود و به‌عنوان بازوی فکری و پشتیبان توانمند در کنار مدیریت حوزه علمیه فعالیت کند. بر اساس چارچوب طراحی‌شده، این تشکل دارای هسته مرکزی، هیئت مؤسس و مجمع عمومی خواهد بود و تلاش می‌کند تا مسائل مرتبط با حوزه‌های علمیه و دغدغه‌های تخصصی این عرصه را با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت‌های مختلف پیگیری نموده و گامی مؤثر در جهت پویایی هرچه بیشتر نهاد روحانیت بردارد.