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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۶

تشکل جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان برای حل مسائل فرهنگی اثرگذار باشد

تشکل جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان برای حل مسائل فرهنگی اثرگذار باشد

اصفهان-امام جمعه اصفهان بر ضرورت کارآمدی تشکل جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان تأکیدکرد و گفت: این مجموعه باید هسته‌ای فعال و اثرگذار برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد صبح یکشنبه در نشست با جمعی از مدیران و اساتید حوزه علمیه اصفهان، با اشاره به ضرورت راه‌اندازی «جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان» اظهار کرد: هدف از تشکیل این جامعه صرفاً گردآوری و فهرست‌کردن اساتید نیست، بلکه انتظار می‌رود این تشکل به مجموعه‌ای پویا تبدیل شود که بتواند در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی، فعالیت‌های کاملاً هدفمند، تخصصی و گره‌گشا داشته باشد.

تشکل جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان برای حل مسایل فرهنگی اثرگذار باشد

امام جمعه اصفهان با تأکید بر لزوم دقت نظر در انتخاب اعضا تصریح کرد: آیین‌نامه این تشکل نباید بیش از اندازه گسترده و پیچیده باشد و تعداد اعضا نیز باید به‌گونه‌ای تعیین و مدیریت شود که امکان برگزاری منظم جلسات، تصمیم‌گیری سریع و پیشبرد مؤثر امور فراهم باشد؛ بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود حدود ۲۰ نفر از مدرسان برجسته که دارای سوابق روشن در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین توانمندی بالا در تدریس دروس سطوح عالی حوزه هستند، به‌عنوان هسته اصلی و موتور محرک این تشکل انتخاب شوند.

تشکل جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان برای حل مسایل فرهنگی اثرگذار باشد

وی همچنین تأمین زیرساخت‌ها و امکانات اولیه را از الزامات آغاز به کار این مجموعه دانست و افزود: این تشکل برای تحقق مأموریت‌های محوله و استمرار فعالیت‌های خود نیازمند فضایی مشخص و حداقل امکانات لازم برای برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات است.

در ادامه این نشست، مدیران و استادانی که در تدوین آیین‌نامه این تشکل نقش داشته‌اند، گزارشی جامع از پیشینه، روند شکل‌گیری و زوایای مختلف آن ارائه دادند. بر اساس توضیحات مطرح‌شده، ایده اولیه تشکیل تشکلی متشکل از استادان دروس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه اصفهان از حدود ۱۲ سال پیش مطرح شده بود که بنا به دلایلی در مقطعی متوقف ماند؛ اما این طرح دیریست که مجدداً با همت و پیگیری جمعی از اساتید برجسته به جریان افتاده و آیین‌نامه آن پس از بررسی‌های کارشناسی، آماده ارائه به نماینده ولی‌فقیه در استان و حضرت آیت‌الله مظاهری شده است.

تشکل جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان برای حل مسایل فرهنگی اثرگذار باشد

اعضای هیئت برگزارکننده این نشست همچنین پیرامون ساختار پیش‌بینی‌شده برای «جامعه اساتید سطوح عالی اصفهان» خاطرنشان کردند: این مجموعه قرار است با دعوت از حدود ۳۰ استاد ممتاز سطوح عالی و خارج حوزه تشکیل شود و به‌عنوان بازوی فکری و پشتیبان توانمند در کنار مدیریت حوزه علمیه فعالیت کند. بر اساس چارچوب طراحی‌شده، این تشکل دارای هسته مرکزی، هیئت مؤسس و مجمع عمومی خواهد بود و تلاش می‌کند تا مسائل مرتبط با حوزه‌های علمیه و دغدغه‌های تخصصی این عرصه را با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت‌های مختلف پیگیری نموده و گامی مؤثر در جهت پویایی هرچه بیشتر نهاد روحانیت بردارد.

کد مطلب 6995915

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